"Посмотреть на звезды": в Киеве появился гигантский телескоп (фото)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В Киеве на улице Евгения Сверстюка (бывшая Марины Расковой), недалеко от станции метро "Левобережная", появился необычный арт-объект в виде огромного телескопа.

Его установили на небольшом холме и в темное время суток он подсвечивается, а также в небо направлен прожектор с ярким светом.

Судя по всему, обустройство вокруг телескопа еще не закончено. Здесь обещают высадить цветы и обустроить всю территорию, выровнять ступеньки к возвышению.

Посмотреть в телескоп можно взрослому человеку, а вот маленького ребенка нужно подносить на руках к глазку. В нем видны яркие орнаменты, цветы и лоскутки, как в детском телескопе. На основании конструкции указаны координаты Киева и то, что столица находится на высоте 100 метров над уровнем моря.

"Его установили примерно месяц назад. Но еще не обустроили до конца территорию вокруг телескопа. Наверное, сделают это уже весной. Сюда часто приходят мамы с детьми, чтобы "посмотреть на звезды". Детям очень нравится. Только было бы неплохо выкрасить конструкцию телескопа в какой-то другой цвет, а то ржавчина немного отталкивает", – рассказал нам Иван Евдокимов, местный житель.

Как сообщалось, на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице.

Также мы писали о том, что в Киеве на территории первого украинского инновационного парка UNIT.City открыли уникальный арт-объект "Маяк".

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