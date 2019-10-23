Первое воздушное такси поднялось в воздух: видео

Летающий автомобиль Lilium способен разгоняться до скорости 300 км/ч

Немецкий стартап воздушного такси Lilium успешно завершил первый этап летных испытаний. Прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющих транспортное средство до скорости 100 км/ч.

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В мае этого года Lilium показало первый испытательный взлет – зависание на несколько секунд, а затем посадка. Новые кадры показывают, что самолет переходит из вертикального полета в горизонтальный, что является ключевым маневром для так называемых электрических самолетов вертикального взлета и посадки. По словам Lilium, переход от вертикального взлета к прямому полету является "одной из самых больших проблем аэрокосмической отрасли".

Летающее такси поднимают в воздух 36 реактивных двигателей Фото: Engaget

Самолет Lilium, безусловно, выделяется среди нынешнего поколения стартапов "летающих автомобилей": кабина в форме яйца для размещения 5 человек, взгроможденная на шасси с парой поворотных крыльев. Крылья оснащены 36 электрическими реактивными двигателями, которые наклоняются для вертикального взлета, а затем смещаются вперед для горизонтального полета. В отличие от конкурентов, воздушное такси Lilium лишено хвостового оперения и пропеллеров.

К 2025 проект станет полноценным летающим такси Lilium Jet, способным преодолевать 300 километров и развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Подобные характеристики позволят Lilium Jet летать не только в пределах мегаполисов, а даже совершать региональные перелеты.

Напомним, что ранее авиакомпания Qantas установила рекорд по самому длинному беспосадочному рейсу в мире. В свою очередь Великобритания пообещала построить космический мост между Лондоном и Сиднеем.

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