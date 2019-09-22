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Почему нельзя брать смартфон в туалет: названа главная опасность

Использование смартфона на унитазе может вызвать серьезные заболевания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
57% британцев уже привыкли пользоваться своим телефоном в туалете
57% британцев уже привыкли пользоваться своим телефоном в туалете
Фото: Depositphotos

Хоть многие из нас отказываются это признать, но факт остается фактом – все мы пользуемся своим смартфоном в туалете. Казалось бы, что может быть опасного в безобидном времяпровождении с любимым гаджетом на унитазе? Как утверждает издание Mirror, проводить время на унитазе за смартфоном нежелательно, так как это повышает риск возникновения геморроя.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы массово слепнут из-за смартфонов:

В интервью с директором клиники Patient.info Сарой Джарвис, она подтвердила изданию неутешительные факты. Около 57% британцев уже привыкли пользоваться своим телефоном в туалете, а значит все они в зоне риска. Cмартфоны заставляют людей проводить в туалете больше времени, чем нужно. А это, в свою очередь, может привести к образованию геморроидальных узлов, то есть к воспалению вен заднего прохода.

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По словам врачей, проблема геморроя достаточно распространена, просто люди никому не рассказывают об этом. Еще одна опасность использования смартфона в туалете — риск покрыть его микробами. Таким образом, "загрязнить" устройство можно чем угодно, в том числе норовирусом и сальмонеллой.

Врачи, впрочем, понимают, что люди вряд ли откажутся от "вредной" привычки. Поэтому дали несколько советов: держать смартфон в левой руке, если вы правша, и в правой, если левша, а также стараться ничего не трогать этой рукой в туалете.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном. Также в Украине хотят запретить пользоваться смартфонами в определенных местах.

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Источник: Mirror
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