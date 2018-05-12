Почему сильнейшее землетрясение в Китае стало поворотным моментом

Сычуаньское землетрясение убило 70 000 человек, около 18 000 до сих пор числятся пропавшими без вести

Землетрясение изменило общество. Фото: pixabay

Ли Хайюн считает себя настоящим счастливчиком. Его дом был полностью разрушен мощным землетрясением, которое произошло в юго-западной провинции Сычуань 12 мая 2008 года. Но, как и большинство его соседей в горной деревне Волонг, в 16 км от эпицентра, сам он не пострадал. Хайюн и его семья выжили и почти год жили в палатке.

Правительство компенсировало большую часть стоимости строительства нового дома. 25 000 юаней (3 925 долларов) должен внести Ли с семьей. Ему 46 лет и он ни на что не жалуется. Беда по-прежнему остается в памяти, но жизнь вернулась в нормальное русло.

Сычуаньское землетрясение убило 70 000 человек, около 18 000 до сих пор числятся пропавшими без вести. Официальные источники заявляют, что на 04 августа 2008 погибло 69 197 человек пропало без вести порядка 18 тыс. человек, 288 431 пострадало.

Стихийное бедствие стало серьезным политическим тестом для правящей коммунистической партии. В эпоху Интернета любые действия правительства становятся известными всей стране в режиме реального времени. Землетрясение в Сычуане произошло в совершенно другом Китае – с новым средним классом, который хотел помогать пострадавшим. Для партии, не желающие сотрудничать с гражданским обществом, это создавало проблему.

Пользователи соцсетей быстро осознали, что многие из убитых были детьми, которыхраздавило под завалами в школах. Родители и активисты организовали акции протеста, против чиновников за то, что они позволили построить такие "творожные" здания. Правительство отреагировало, запугиванием и задержанием участников. К примеру, художник Ай Вэйвэй получил тюремный срок за публикацию не попавшей в официальную статистику информации о погибших, а также за расследование коррупции в местных властях, повлекшей строительство сейсмоуязвимых зданий.

Но правительство не мешало тем, кто просто пытался помочь. По собственной инициативе НПО и около 3 миллионов простых граждан направились в Сычуань, где они распределяли воду, одеяла и другие принадлежности. Именно это, говорит Чжан Сюэем из Академии общественных наук провинции Сычуань, стало "важным поворотным моментом" для гражданского общества в Китае.

Партия предпочитает замалчивать подвиги простых граждан и восхвалять героические действия армии и, прежде всего, самой коммунистической партии.



В, городе Сингху, сильно пострадавшем от землетрясения, чиновники превратили рухнувшую школу в мемориал. Число погибших было намного ниже: 43 ученика и восемь учителей.

Памятник землетрясению The economist

Но г-жа Чжан, социолог, говорит, что землетрясение изменило отношение правительства к участию гражданского населения в ликвидации последствий стихийных бедствий. "Эта трагедия послужила примером того, как социальные силы могут реагировать на большой кризис", – говорит она. В то время у чиновников не было опыта работы с гражданским обществом. Наплыв добровольцев вызвал скопление и создал трудности с кормлением и укрытием всех. Но НПО и правительство вскоре смогли найти общий язык и выработать совместную систему скоординированных действий.

После землетрясения в Сычуани в 2013 году НПО помогали разрешить конфликты, разразившиеся во время переселения выживших из разрушенных деревень. Г-жа Чжан говорит, что НПО были особенно полезны в восстановлении разрушенных обществ.

Новый Закон о благотворительности, который вступил в силу в 2016 году, призван облегчить регистрацию и привлечение средств некоторым национальным НПО.

О том, как землетрясения потрясли Италию, смотрите на видео ниже: