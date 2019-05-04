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Почку пациенту впервые доставили дроном: видео

Дроны перевозят донорские органы быстрее скорой помощи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:27
Дрон преодолел расстояние в 4 километра менее чем за 10 минут
Дрон преодолел расстояние в 4 километра менее чем за 10 минут
Фото: CNN

Впервые в мире донорской орган пациенту доставил беспилотник. Повезло 44-летней пациентке из Балтимора - она ждала новую почку 8 лет. Специально для этой спасательной миссии в США разработали дрон, который мог обеспечить органу благоприятные условия во время транспортировки.

Врачи говорят, что дрон транспортировал чемодан со спасительной почкой без повреждений. Орган успешно пересадили, поэтому медики надеются, что вскоре такая методика станет традиционной.

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В США ежегодно 5% больных умирают именно из-за проблем с логистикой. А дрон преодолел расстояние в 4 километра менее чем за 10 минут. И пробки ему не помеха.

Напомним, что ранее Boeing раскрыла планы по созданию боевого дрона с искусственным интеллектом. Также недавно был представлен беспилотный истребитель для войн будущего

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Источник: Сегодня
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