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Подлый астероид взял Землю в "прицел": NASA обеспокоены

Опасный астероид заметили в последний момент, который пролетел критически близко к Земле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:55
Угроза миновала по чистой случайности
Угроза миновала по чистой случайности
Фото: CNET

25 июля весь мир замер в ожидании падения на Землю подлого и опасного астероида. Это космическое тело оказалось настолько "хитрым", что NASA узнали о нем тогда, когда он пронесся мимо планеты на очень близком расстоянии. Несмотря на минувшую угрозу, космическое агентство было очень обеспокоено этим фактом внезапности, словно планету взяли "в прицел".

Смотрите также в сюжете о том, как в небе над Аризоной взорвался астероид:

NASA скооперировалось с Европейским космическим агентством, чтобы пронаблюдать полет астроида через телескоп ISON. Из-за своих размеров астероид получился едва различимым пятнышком на нескольких скомпонованных снимках – этот крохотный космический странник мог ударить по Земле, но пролетел мимо.

Это черное пятнышко – опасный астероид

Ученые в последний момент выяснили, что астероид пролетел на расстоянии всего 65 тысяч километров – по космическим меркам это довольно близко. Южная обсерватория по исследованию околоземных астероидов (SONEAR) в Бразилии первой заметила астероид 24 июля 2019 года. Как выяснилось, другие обсерватории заметили его еще раньше, но он двигался по небу настолько медленно, что почти не отличался от других небесных объектов.

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Космическая скала обладает размером 100 метров в поперечнике. "Астероиды с подобным размером очень распространены в Солнечной системе, но поражают Землю в среднем только каждые 100 тысяч лет", – говорится в сообщении ESA, опубликованном в пятницу.

У ESA нет простого ответа на вопрос, почему космические агентства заметили потенциально опасный астероид буквально в последние минуты. В этот раз угроза миновала по чистой случайности.

Напомним, что ранее Земля избежала столкновения с астероидом огромных размеров. Также космический телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной размером 664 мегапикселя.

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Источник: CNET
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