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Покупатели отказываются от новых смартфонов в пользу поддержанных

Спрос на использованные смартфоны негативно отразится на рынке новых мобильных устройств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Продажи новых смартфонов рухнули
Продажи новых смартфонов рухнули
Фото: Unsplash

Аналитическая компания IDC выпустила отчет касательно прогноза продаж смартфонов на следующие три года. Как утверждают специалисты компании, спрос на поддержанные смартфоны (отремонтированные, восстановленные или бывшие в употреблении) будет расти и достигнет пика к 2023 году в количестве 332,9 млн единиц.

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Статистика показала, что в 2019 году было продано 206,7 миллионов б/у единиц, что на 17,6% больше, чем в 2018 году (175,8 млн). И эта тенденция сохранится в будущем. По прогнозам, к 2023 году совокупный средний годовой темп роста (CAGR) с 2018 по 2023 год составит 13,6%. По прогнозам объема рынка использованных трубок составит 67 миллиардов долларов.

Причем такой рост негативно скажется на рынке новых мобильных устройств, что лишит производителей львиной доли прибыли. Связано это с повышением цен на топовые модели, которые в 2017 году перешагнули планку в 1000 долларов, что отвернуло большинство покупателей.

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Производители мобильных телефонов последние годы действительно предложили рынку привлекательные устройства с новаторскими идеями: повысили их качество, улучшили дизайн, подняли производительность, а качество фотосъемки подняли на небывалый уровень. Но несмотря на все старания, покупатели все больше обращают внимание на аппараты, побывавшие в чужих руках. Также пользователи стали более рационально подходить к покупке смартфонов: зачем платить больше, если б/у аппарат предложит практически тот же набор функционала и возможностей, что и новая трубка, но за меньшие деньги.

Напомним, что ранее 2018 год признали худшим в истории мобильных технологий – продажи рухнули. В то же время проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone.

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Источник: Andro-News
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