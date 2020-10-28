Смотрите, как выглядит первый электровелосипед от Harley-Davidson. Он появится уже в 2021 году (фото, видео)

Дизайн и название байков отсылают к старейшей модели мотоцикла, выпущенной в 1903 году

Американская компания Harley-Davidson, которая ранее остановила производство электромотоциклов, показала свой первый электровелосипед Serial 1. Его дизайн и название отсылают к старейшей модели мотоцикла этой марки, выпущенной производителем в далеком 1903 году. На сайте проекта указано, что старт продаж начнется весной 2021 года.

Фото: Serial1

Фото: Serial1

Пока что ничего неизвестно о характеристиках нового байка. Например, об уровне мощности двигателя, емкости аккумулятора и запасе хода. Но уже очевидно, что представленный Serial 1 не был построен на основе одного из трех прототипов, которые Harley-Davidson продемонстрировала на прошлогодней выставке EICMA Motorcycle Show в Милане (Италия), пишет издание The Verge.

Фото: Serial1

Фото: Serial1

Фото: Serial1

Фото: Serial1

Название Serial 1 это отсылка к старейшему мотоциклу Harley-Davidson (1903 год) также с белыми шинами, сиденьем и похожим расположением руля.

К слову, Harley-Davidson выделила подразделение, занимающееся разработкой электровелосипедов, в отдельную компанию Serial 1 Cycle.

Интересно, что американцы сейчас очень интересуются этим видом транспорта. В прошлом году в США импортировали около 270 тыс. байков на электрической тяге. По прогнозам на этот год, в США завезут от 500 до 600 тыс. электрических велосипедов.

Harley-Davidson Motor Company – американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооруженных сил США (с 1982 года), базирующийся в городе Милуоки, штат Висконсин.

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