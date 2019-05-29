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Хмельницкий студент создал электрический велосипед

29 мая, 14:04

Новый транспорт совершенно бесшумный и заряжается от обычной розетки


В Хмельницком студент своими руками создал экономный и экологически чистый электрический велосипед, который заряжается от обычной розетки. Он совершенно бесшумен, а проехать может более 200 километров. Изобретением уже заинтересовались инвесторы.

"Есть спидометр – показывает скорость, дальность, заряд батареи. Также есть повороты бля безопасной езды по городу, фары и гудок", – рассказал сам изобретатель.

Внешне электробайк напоминает мотоцикл, однако, в отличие от него, он совершенно бесшумный.

Создать электрический велосипед Евгений Богачук решил еще в прошлом году. Собирал его сам, в собственной комнате. Детали заказывал украинские и китайские, а на работу потратил приблизительно полторы тысячи долларов.

Велосипед развивает скорость до 60 километров в час, а для езды на нем не нужны водительские права и регистрация. Однако для собственной безопасности нужно знать правила дорожного движения и научиться маневрировать.

"Нужно понимать, что он стоит 58 килограммов, потому нужно аккуратно поворачивать, учитывать это", – заявил Евгений Богачук.

Стоимость полной зарядки – всего лишь пять гривен.

"Бесшумный, маневренный, он хорошо подойдет для бездорожья и для города. Он универсальный. Нужно будет поставить покрышки пошире, чтобы было лучше сцепление, но я доволен", – признался студент.

В Хмельницкому национальном университете, где учится Евгений Богачук, говорят, что его изобретение – транспорт будущего.

"Он нашел какие-то свои модификационные особенности, которые заинтересовали сегодня инвесторов, и они готовы вкладывать деньги в то, чтобы развивать это производство у нас", – похвалился проректор университета Михаил Войнаренко.

Для развития проекта Евгению Богачуку придется рассчитать себестоимость велобайка. Будущие электрические велосипеды будут уже усовершенствованными и более легкими. Приблизительная стоимость одного – около 60 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по мнению экспертов, запуск рынка электроэнергии с 1 июля принесет Украине сто тысяч новых рабочих мест и увеличение объемов инвестиций в энергетику. Ранее журналисты выяснили, почему новый рынок электроэнергии должен заработать вовремя.

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Тег студент, велосипед, Хмельницкий, байк

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