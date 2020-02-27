Рассекречены 70 топовых Android-смартфонов 2020 года: обзор новинок

На текущий момент более 70 мобильных устройств с поддержкой 5G и с процессором Qualcomm Snapdragon 865 находятся в разработке

Эксперты сходятся во мнении, что в 2020 году сети 5G развернутся в полную силу и будут широко доступны для потребителей. Производители смартфонов поспевают за пятым поколением связи и встраивают в свои смартфоны новые сверхскоростные 5G модули. На днях Qualcomm анонсировал список устройств, которые будут включать 5G модемы благодаря мобильной платформе Snapdragon 865. Список включает в себя устройства, которые были официально анонсированы, так и модели, о которых даже не сообщали производители.

Наиболее заметные телефоны в списке – серия Samsung Galaxy S20, которые в настоящее время доступны для предварительного заказа. Это первый год, когда все флагманские телефоны Samsung будут поставляться с поддержкой 5G. В 2019 году только 5 специализированных моделей были оснащены 5G модемом.

Примечательно, что среди "секретных" моделей засветился Black Shark 3 – третье поколение игровых телефонов Xiaomi, которые были бестселлерами в 2018 и 2019 годах. Подробности о предстоящем телефоне пока не разглашаются, и ожидается, что Xiaomi проведет презентацию телефона уже 3 марта.

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Другие устройства включают игровой телефон Legion, Nubia Red Magic 5G и многое другое. Официальный сайт Qualcomm привел частичный список телефонов с поддержкой 5G, которые выйдут позднее в 2020 году:

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

Vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Samsung Galaxy Note 20

Также ожидается, что Apple выпустит по крайней мере один смартфон с поддержкой 5G в этом году. Однако телефон если и получит модем Qualcomm 5G, он не будет работать на процессоре Snapdragon 865, а будет использовать чип собственного производства серии Apple A14.

Напомним, что ранее был назван самый быстрый смартфон 2020 года – результаты впечатляют. В то же время эксперты предрекали появление смартфонов с 200-мегапиксельными фотокамерами в 2020 году.

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