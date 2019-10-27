5G в Украине: связи нового поколения ждать пока не стоит

/ Фото: Pixabay

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Летом 2018 года украинские мобильные операторы объявили о запуске мобильной связи 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. После этого сразу же пошли разговоры о запуске следующего поколения связи — 5G. Ранее планировалось, что 5G сможет заработать в Украине уже в 2020 году, но пока что процесс немного затягивается. Сайт "Сегодня" рассказывает, когда ожидать запуска 5G и какие преимущества будут у нового поколения связи.

Когда в Украине запустится 5G

В мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" и отметил, что связь 5G в 2020 году заработает в большинстве стран ЕС, поэтому он подписал указ, который четко определяет график запуска связи пятого поколения в 2020 году в Украине.

Но запуск нового поколения связи – достаточно длительная процедура, ведь сначала определяются необходимые частоты, проводятся тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты.

На сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) указано, что до 2020 г. во всем мире основной технологией останется 4G, хотя некоторые страны и планируют запустить 5G чуть раньше. Так, например, в середине этого года Монако стало первой страной, которая была полностью обеспечено связью пятого поколения. В Японии хотели успеть внедрить новую технологию до Летних Олимпийских игр 2020 года, поэтому в начале октября там запустили 5G-связь между скоростным поездом и базовой станцией. А полномасштабный запуск 5G в мире следует ожидать только после 2025 г.

Украинские мобильные операторы отмечают, что сейчас есть более важные задачи.

"У телеком рынка Украины сейчас есть более важные приоритеты, в частности – развитие 4G связи в национальном масштабе, с охватом сельской местности. Это задача государственной важности, которую поставил телеком-рынку президент Украины, и ее надо выполнять. Операторы мобильной связи совместно с телеком-регулятором обсуждают перспективу использования 900-го диапазона, чтобы связь 4G была доступна для максимального количества жителей Украины. Развитие 4G необходимо для обеспечения потребностей в растущем трафике, во-вторых, для полноценной подготовки к будущему внедрению 5G", — рассказывают в комментарии сайту "Сегодня" в компании "Киевстар".

В свою очередь, в компании Vodafone Украина пояснили, что есть ряд нерешенных вопросов, и, в первую очередь, остро стоит вопрос о частотах для 5G.

"В Украине мы и дальше строим 4G и 3G-сети. В телекоме есть правило изменения технологий не чаще одного раза в 4 года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения", — рассказывают у мобильного оператора.

Виктор Каток, главный советник по вопросам научно-технической политики Укртелекома, представитель Украины в Международном союзе электросвязи, в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что внедрение технологии 5G является очень важным шагом в цифровизации общества и всех отраслей экономики Украины.

"По мнению экспертов отрасли, 5G может появиться в Украине уже через несколько лет, но для понимания более конкретной даты нужно учитывать некоторые факторы. Один из них ­— наличие соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры, ведь технические требования к сети 5G выше, чем в сети 4G. Запуск нового поколения мобильной связи возможен при условии наличия мощной и разветвленной сети волоконно-оптических высокоскоростных каналов передачи данных. Только они способны передавать большие объемы информации на нужной скорости и с низкой задержкой сигналов", — пояснил Каток.

Он добавил, что довольно часто провайдеры и операторы телекоммуникаций прокладывают оптические линии там, где это экономически выгодно и где это имеет минимальные сроки окупаемости: в крупных городах и центрах областного и районного значения. Однако построенная по такому принципу инфраструктура не будет способна охватить и сельскую местность. Без волоконно-оптических каналов эти населенные пункты так и останутся черными пятнами на картах покрытия сетями.

Для чего нужна 5G-связь и какие у нее преимущества

В первую очередь стоит отметить, что, когда мы говорим о 5G, речь идет не столько об абонентах, сколько о промышленном использовании. Так как именно 5G позволит запускать автомобили на самоуправлении и передавать огромные объемы информации всего за несколько секунд.

"5G — технология не для массового рынка, а преимущественно для промышленного использования, для технологических проектов в различных отраслях. Она будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства", ­— отмечают в компании Vodafone Украина.

Главным преимуществом нового поколения мобильной связи должна стать скорость передачи данных. Считается, что средняя скорость 5G будет достигать как минимум 10 Гбит/с. Технология 5G также может обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. А это значит, что возрастет доступность широкополосной мобильной связи, появятся сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, и все это благоприятно скажется на развитии Интернета вещей. К слову, Интернет вещей — это концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено. Все "умные" устройства, которые вы можете запускать или отключать при помощи телефона – это интернет вещей. Это умные часы, умные чайники, которые можно дистанционно закипятить, пароварки, холодильники, автомобили и все остальное, что сможет находится в одной цифровой плоскости.

К тому же, 5G сможет выдержать просто фантастические нагрузки без задержек и потерь скорости.

"Сеть пятого поколения связи способна выдерживать нагрузки в 2 млн устройств на квадратный метр, а ее максимальная скорость Downlink 20 Гбит/с, что позволит передавать данные практически в реальном времени", – рассказывают в lifecell.

В компании "Киевстар" добавляют, что значительное число сервисов пятого поколения на начальных этапах своего развития может быть уже (и будет) реализовано на базе сетей 4G в рамках эволюции данной технологии или на мультистандартных сетях 4G/5G. В рамках модернизации существующих сетей операторы уже внедряют или тестируют технологии, поддерживающие 5G.

"Другими словами, многие продукты, которые активно продвигаются вендорами как те, которые станут возможными с помощью 5G, (AR/VR, промышленные сети с большим количеством включенных устройств NB-IoT, смарт-города и т.д.), на самом деле не требуют именно 5G и могут быть реализованы в сетях LTE-Advanced", — отмечают представители мобильного оператора.

Правда, есть опасения, что с внедрением 5G в стране существенно вырастут тарифы на телекоммуникационные услуги до определенного уровня. Об этом говорит Виктор Каток и добавляет, что это, в свою очередь, может ограничить количество абонентов, готовых пользоваться связью нового поколения, поскольку есть работающая 4G, и тарифы существенно измениться не должны.

"Внедрение новых технологий и услуг, которые может предоставить сеть 5G, не обеспечит быструю окупаемость необходимых инвестиций в ее развертывания. Поэтому при среднемесячном потреблении одним абонентом мобильного трафика на уровне 3-4 GB, спрогнозировать коммерческий успех 5G в Украине пока невозможно", — подытожил эксперт.

В целом, ждать скоро запуска нового поколения связи пока что не стоит, ведь это многоступенчатый и длительный процесс, в котором задействовано множество игроков. Да и 5G не будет массовой услугой для всех абонентов, а, скорее, просто обеспечит развитие новых возможностей и технологий у нас в стране.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что каждый третий украинец покупает телефон в кредит.

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