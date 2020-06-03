Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разрушен главный миф о 5G-сетях

Сегодня, 17:23

Проблемой оказался феномен необъяснимых симптомов, который называется "идиопатическая непереносимость окружающей среды"

Мифы о том, что 5G-сети якобы могут вызвать проблемы со здоровьем, уже продолжительное время запугивают пользователей интернета. Особенно "подогревает" почву тревожности распространение коронавируса по всему миру. Даже появились слухи о том, что сети пятого поколения стали причиной появления COVID-19. Это замедлило разворачивание сверхбыстрого мобильного интернета по всему миру, так как вандалы начали поджигать "опасные" ретрансляторные вышки. Многочисленные исследования доказали, что 5G не оказывает негативного влияния на людей. Тогда почему так много людей верят в обратное?

Engadget изучил феномен необъяснимых симптомов, который называется "идиопатическая непереносимость окружающей среды", часто называемый множественной химической чувствительностью (MCS) или болезнью окружающей среды. Он относится к ряду повторяющихся симптомов, которые нельзя отнести к диагностированным медицинским проблемам, так как они являются по большей части психологическими, нежели физиологическими.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине ждут революцию 5G:

Профессор психологии здоровья в Университете Лювена в Бельгии Омер ван ден Берг, объяснил, что у людей часто проявляются странные и необъяснимые симптомы, казалось бы, ниоткуда. Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, боль в груди, повышенное потоотделение, одышку, утомляемость, приливы крови и головокружение. "По всей видимости, идиопатическая непереносимость окружающей среды возникает в результате воздействия небольшого количества нескольких идентифицируемых или неидентифицируемых химических веществ, которые обычно присутствуют в окружающей среде человека", – объясняет профессор.

Причем вышеописанные симптомы проявляются у абсолютно здоровых людей, и вреда для организма не замечено. Как правило, такие симптомы развиваются при вдыхании, касании или употреблении в пищу определенных химических веществ. Например, можно вдохнуть определенный аромат духов или чистящих средств, ощутить руками раздражающий предмет вроде пенопласта или гипсокартона или съесть непереносимую пищу.

Читайте также:
Покупатели боятся тратить 1000 долларов на смартфоны

Поскольку такие симптомы часто возникают внезапно, люди связывают их появление с электромагнитным излучением в окружающей среде. Здесь и предстают "теоретики заговора 5G".

"Если у вас есть группы активистов, которые также разделяют убеждение, что это может быть вызвано, скажем, электромагнитным излучением, то вы становитесь избирательно чувствительными к этому. Мнительные люди начинают ощущать корреляцию между своими симптомами и источниками электромагнитного излучения", – добавил профессор.

Вера в то, что электромагнитное излучение вызывает проблемы со здоровьем, не нова. Люди исторически обвиняли все технологические прорывы, от мобильной связи и GPRS до Wi-Fi и 5G, в том, что они вызвали необъяснимые заболевания. Такие мифы привели к тому, что некоторые до сих пор боятся новых технологий и живут вне Сети.

Читайте также:
Huawei создали первый 5G смартфон для Европы

Страх перед 5G становится серьезной проблемой и привел к поджогу телефонных мачт в Великобритании. Некоторые сайты социальных сетей запретили продвижение этой идеи, а YouTube даже начал удалять фейковые видео. Иные извлекают выгоду из сложившейся ситуации: компании продают USB-накопители стоимостью 346 долларов, которые используют "квантовую технологию" для защиты от воздействия 5G. Хотя на деле это оказались обычные флешки стоимостью долларов.

Еще в марте семилетнее исследование Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) доказало: нет никаких доказательств того, что мобильные сети 5G представляют какую-либо угрозу для здоровья человека.

Читайте также:
Бесполезные смартфоны массово скупают: эксперты узнали зачем

Поклонники телесериала "Лучше звоните Солу" наверняка помнят старшего брата главного героя Чака Макгилла, считающего, что он страдает от электромагнитной гиперчувствительности, хотя его брат на суде доказал, что все это было психологической проблемой в его голове.

Напомним, ранее сети 5G подошли к границе Украины. В то же время мобильная сеть 6G показала немыслимую скорость интернета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как перестать переедать: ТОП-5 психологических лайфхаков Какие природные средства эффективны от коронавируса: ответ доктора Комаровского Где живут микробы: ТОП-7 самых популярных мест Не 36,6 градусов: какой можно считать нормальной температуру тела и какой термометр точный
здоровье мифы сети вред мобильный интернет 5G LTE
Источник: Engadget
Реклама

Новости партнеров

У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая

Популярные статьи

Сегодня, 17:50Food

Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу

Сегодня, 15:50Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Сегодня, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Вчера, 11:14Шоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Вчера, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Вчера, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Вчера, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
Чистим любую рыбу как на Севере: чешуя не разлетается
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
COVID-19: кто обладает самым мощным иммунитетом
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять