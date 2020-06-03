Разрушен главный миф о 5G-сетях

Проблемой оказался феномен необъяснимых симптомов, который называется "идиопатическая непереносимость окружающей среды"

Мифы о том, что 5G-сети якобы могут вызвать проблемы со здоровьем, уже продолжительное время запугивают пользователей интернета. Особенно "подогревает" почву тревожности распространение коронавируса по всему миру. Даже появились слухи о том, что сети пятого поколения стали причиной появления COVID-19. Это замедлило разворачивание сверхбыстрого мобильного интернета по всему миру, так как вандалы начали поджигать "опасные" ретрансляторные вышки. Многочисленные исследования доказали, что 5G не оказывает негативного влияния на людей. Тогда почему так много людей верят в обратное?

Engadget изучил феномен необъяснимых симптомов, который называется "идиопатическая непереносимость окружающей среды", часто называемый множественной химической чувствительностью (MCS) или болезнью окружающей среды. Он относится к ряду повторяющихся симптомов, которые нельзя отнести к диагностированным медицинским проблемам, так как они являются по большей части психологическими, нежели физиологическими.

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Профессор психологии здоровья в Университете Лювена в Бельгии Омер ван ден Берг, объяснил, что у людей часто проявляются странные и необъяснимые симптомы, казалось бы, ниоткуда. Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, боль в груди, повышенное потоотделение, одышку, утомляемость, приливы крови и головокружение. "По всей видимости, идиопатическая непереносимость окружающей среды возникает в результате воздействия небольшого количества нескольких идентифицируемых или неидентифицируемых химических веществ, которые обычно присутствуют в окружающей среде человека", – объясняет профессор.

Причем вышеописанные симптомы проявляются у абсолютно здоровых людей, и вреда для организма не замечено. Как правило, такие симптомы развиваются при вдыхании, касании или употреблении в пищу определенных химических веществ. Например, можно вдохнуть определенный аромат духов или чистящих средств, ощутить руками раздражающий предмет вроде пенопласта или гипсокартона или съесть непереносимую пищу.

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Поскольку такие симптомы часто возникают внезапно, люди связывают их появление с электромагнитным излучением в окружающей среде. Здесь и предстают "теоретики заговора 5G".

"Если у вас есть группы активистов, которые также разделяют убеждение, что это может быть вызвано, скажем, электромагнитным излучением, то вы становитесь избирательно чувствительными к этому. Мнительные люди начинают ощущать корреляцию между своими симптомами и источниками электромагнитного излучения", – добавил профессор.

Вера в то, что электромагнитное излучение вызывает проблемы со здоровьем, не нова. Люди исторически обвиняли все технологические прорывы, от мобильной связи и GPRS до Wi-Fi и 5G, в том, что они вызвали необъяснимые заболевания. Такие мифы привели к тому, что некоторые до сих пор боятся новых технологий и живут вне Сети.

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Страх перед 5G становится серьезной проблемой и привел к поджогу телефонных мачт в Великобритании. Некоторые сайты социальных сетей запретили продвижение этой идеи, а YouTube даже начал удалять фейковые видео. Иные извлекают выгоду из сложившейся ситуации: компании продают USB-накопители стоимостью 346 долларов, которые используют "квантовую технологию" для защиты от воздействия 5G. Хотя на деле это оказались обычные флешки стоимостью долларов.

Еще в марте семилетнее исследование Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) доказало: нет никаких доказательств того, что мобильные сети 5G представляют какую-либо угрозу для здоровья человека.

Поклонники телесериала "Лучше звоните Солу" наверняка помнят старшего брата главного героя Чака Макгилла, считающего, что он страдает от электромагнитной гиперчувствительности, хотя его брат на суде доказал, что все это было психологической проблемой в его голове.

Напомним, ранее сети 5G подошли к границе Украины. В то же время мобильная сеть 6G показала немыслимую скорость интернета.

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