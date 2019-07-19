Робот собрал кубик Рубика за фантастическое время: видео

Искусственный интеллект DeepCubeA решает задачу по сборке кубика Рубика всего за 20 ходов

Робот "знает" 10 миллиардов способов сборки головоломки Фото: Unsplash

Сколько вам времени необходимо, чтобы собрать популярную во всем мире головоломку кубик Рубика? Неважно сколько это займет, ведь робот, управляемый искусственным интеллектом, решает эту задачу за фантастические 20 ходов и всего за 1,2 секунды – это сверхчеловеческие способности.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине запрограммировали алгоритм машинного обучения, который может решить эту самую заманчивую из человеческих загадок менее чем за секунду. Алгоритм получил название DeepCubeA – это система "глубокого обучения", способная сама находить решения за очень короткое время.

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Исследователи DeepCubeA, благодаря большому количеству практики и обучения, смогли обучить искусственный интеллект собирать кубик за считанные доли секунды. В среднем, лучшим профессионалам по сборке головоломки требуется около 50 ходов, тогда как DeepCubeA решает задачу всего за 20 ходов. Дело в том, что искусственный интеллект "знает" 10 миллиардов способов сборки кубика Рубика.

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Стоит отметить, что сама скорость сборки не рекордная, ведь лидерство по скорости принадлежит инженерам Бену Кацу и Джареду Ди Карло, которые сконструировали робота, собирающего кубик Рубика за 0,38 секунды, но даже ему необходимо совершить 28 ходов.

Напомним, что ранее искусственный интеллект провалил школьные тесты, оказавшись глупее школьника. А недавно робот сгенерировал изображение, "зомбирующее" людей.

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