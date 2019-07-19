Робот собрал кубик Рубика за фантастическое время: видео
Искусственный интеллект DeepCubeA решает задачу по сборке кубика Рубика всего за 20 ходов
Сколько вам времени необходимо, чтобы собрать популярную во всем мире головоломку кубик Рубика? Неважно сколько это займет, ведь робот, управляемый искусственным интеллектом, решает эту задачу за фантастические 20 ходов и всего за 1,2 секунды – это сверхчеловеческие способности.
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Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине запрограммировали алгоритм машинного обучения, который может решить эту самую заманчивую из человеческих загадок менее чем за секунду. Алгоритм получил название DeepCubeA – это система "глубокого обучения", способная сама находить решения за очень короткое время.
Исследователи DeepCubeA, благодаря большому количеству практики и обучения, смогли обучить искусственный интеллект собирать кубик за считанные доли секунды. В среднем, лучшим профессионалам по сборке головоломки требуется около 50 ходов, тогда как DeepCubeA решает задачу всего за 20 ходов. Дело в том, что искусственный интеллект "знает" 10 миллиардов способов сборки кубика Рубика.
Стоит отметить, что сама скорость сборки не рекордная, ведь лидерство по скорости принадлежит инженерам Бену Кацу и Джареду Ди Карло, которые сконструировали робота, собирающего кубик Рубика за 0,38 секунды, но даже ему необходимо совершить 28 ходов.
Напомним, что ранее искусственный интеллект провалил школьные тесты, оказавшись глупее школьника. А недавно робот сгенерировал изображение, "зомбирующее" людей.
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