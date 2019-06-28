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Самолеты медленно убивают атмосферу – ученые

К 2050 году глобальное потепление, вызванное конденсационными следами, будет усилено в три раза

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:46
Авиация разрушительно влияет на атмосферу Земли
Авиация разрушительно влияет на атмосферу Земли
Фото: Unsplash

Глобальное потепление усиливают не только простое сжигание углеводородов. Новое исследование ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) показало, что авиация разрушительно влияет на атмосферу Земли. Оказалось, что контрастные следы, которые создают самолеты, также губительным образом влияют на температуру нашей атмосферы.

Смотрите также в сюжете о том, как известная катастрофа повлияла на мировую авиацию:

Во время перелетов на верхней границе тропосферы, выхлопы двигателей самолетов оставляют конденсационные следы водяного пара, образующие перистые облака. Большинство этих перистых облаков рассеиваются достаточно быстро, но при определенных условиях они могут задерживаться на часы, а когда это происходит, они нагревают атмосферу, поглощая тепловое излучение, испускаемое Землей.

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Ученым уже много лет известно о парниковом эффекте, который усиливают перистые облака. Фактически, этому посвящена целая ниша исследований. И это важно: в глобальном масштабе атмосферное потепление, связанное с этими облаками, по оценкам исследователей, влияет на климат сильнее, чем выбросы сжигаемого углеводорода автомобилей. Этот пугающий факт заставляет некоторых ученых задуматься, будет ли этот эффект расти по мере того, как небо будет активнее насыщаться выхлопами авиации в будущем.

Выхлопы двигателей самолетов оставляют конденсационные следы водяного пара, которые негативно влияют на климат Земли
Выхлопы двигателей самолетов оставляют конденсационные следы водяного пара, которые негативно влияют на климат Земли
Фото: Flickr

Новые результаты ученых из Немецкого аэрокосмического центра, опубликованные сегодня в Atmos-Chem-Phys, показывают, что к 2050 году глобальное потепление, вызванное конденсационными следами, будет усилено в три раза, чем в 2006 году. Старший автор исследования Ульрике Буркхардт из DLR не слишком удивилась полученным результатам, отметив, что само воздушное движение, согласно прогнозам, увеличится в 4 раза за тот же период времени.

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"Ожидаемый рост потепления из-за перистых облаков также частично обусловлен тем, что современные самолеты летают немного выше своих предшественников, что, вероятно, приведет к большему образованию конденсата в тропиках и усилению глобального потепления", – отмечает Ульрике Буркхардт.

Напомним, что ранее ученые утверждали, что человечеству грозит удушье от углекислого газа из-за изменений климата. Также экологи рассказали, как изменится климат в ближайшем будущем.

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Источник: Gizmodo
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