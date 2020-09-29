Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

Концепт заряжается за 15 минут и готов преодолеть 700 км "с хвостиком"

Один из самых узнаваемым автомобильных брендов мира – Mercedes-Benz – продолжает рвать шаблоны и представил поражающий воображение прототип, ставший и технологическим шедевром, и дизайнерским концептом, на создание которого вдохновил блокбастер "Аватар".

Хотя заковыристое название Vision AVTR и созвучно названию фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона, оно расшифровывается как Advance Vision Transportation.

Необычный концепт приводится в движение революционной технологией органических батарей на основе графена. Аккумулятор емкостью 110 кВт•ч лишён редких, токсичных и дорогих элементов вроде никель и кобальта, заряжается за 15 минут и всегда готов к вторичной переработке. При этом запас хода пока оторванного от реальности концепта превышает 700 км.

Фото: Mercedes-Benz

Фантастический автомобиль распознает водителя и пассажиров "по дыханию" (устанавливает тесную биометрическую связь) и следит за их эмоциональным состоянием. Четыре электромотора из системы EQ Power, расположенные рядом с колесами, выдают больше 350 кВт (476 л.с.). Каждое колесо может управляться отдельно, отчего Vision AVTR способен двигаться боком, выполняя "движение краба" под углом в 30 градусов.

Суперкар уже прошел дорожные испытания, видео которых компания выложила в Сети.

Видео: Mercedes-Benz

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Mercedes-Benz готовит электрокар EQS, способный преодолеть 700 км на одном заряде. Если указанная цифра на практике окажется достижимой, то это сделает седан размера S-класса самым выносливым серийным электромобилем в мире.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, который рвет все шаблоны. Также ранее Mercedes-Benz заявил, что отказывается от бензина и дизеля.

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