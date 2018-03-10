Скоро все люди на планете перейдут на сокращенный рабочий день

Безусловный доход и 15-часовая рабочая неделя – вполне реальное будущее. А если вам не верится, стоит вспомнить о реалиях недалекого прошлого. Это поможет понять, насколько быстро и эффективно человечество продвинулось вперед.

Сейчас в большинстве стран нормой является 40-часовая неделя или 8-часовой рабочий день. Но так было не всегда. Например, в дореволюционной России рабочее время не ограничивалось и составляло более 14 часов в день. В 1987 году допустимое время работы ограничили до 11,5 часов. При этом отпуск не предусматривался, а выходной был только в воскресенье.

В США в начале XIX века рабочий день для промышленных рабочих составлял 14 часов. В 1840 году допустимое время работы ограничили до 10 часов, и лишь в середине ХХ века рабочая неделя стала 40-часовой. Отметим, что ближе к 2000-м годам рабочая неделя в Штатах была сокращена до 35 часов.

Несмотря на значительное сокращение рабочей недели по сравнению с прошлым веком, наши современники чувствуют на себе груз работы и страдают от нехватки времени на досуг. Многие работают сверхурочно, что приводит к стремительному выгоранию.

Согласно результатам исследования Гарвардской бизнес-школы, многие руководители проводят "в работе" более 80-90 часов в неделю – остаются на связи или следят за работой других. "Работа" стала самым главным словом в нашем словарном запасе, опередив слова "семья" и "личная жизнь".

Основные доводы против сокращения рабочей недели – дороговизна. Считается, если человек будет меньше работать, он будет меньше производить. Но так ли это? Еще в ХХ веке Генри Форд провел ряд экспериментов, посвященных эффективности труда. Оказалось, что производительность рабочих на его заводе была наибольшей при 40-часовой рабочей неделе. При 60-часовой неделе производительность была высокой только в первый месяц, а затем стремительно падала.

Во время Великой депрессии в 1930 году изобретатель кукурузных хлопьев решил сократить рабочий день на фабрике до 6 часов. Результат был ошеломительным: количество несчастных случаев сократилось на 41%, а эффективность рабочих повысилась. Интересно, что сократив рабочий день, бизнесмену не пришлось сокращать заработную плату сотрудникам, поскольку их производительность покрывала все затраты.

В 1974 году в Британии из-за вынужденных мер экономии была введена трехдневная рабочая неделя. Эксперты предсказывали обрушение промышленного производства, однако через пару месяцев, после возвращения на пятидневку, выяснилось, что объемы производства сократились лишь на 6% при прогнозированном падении до 50%.

Время, проведенное за работой, и качественный досуг напрямую влияют на производительность и эффективность. Сторонники сокращения рабочей недели отмечают, что 40-часовая неделя для современного мира и экономики знаний слишком велика.

Бесчисленные исследования доказывают, что в среднем человек может быть продуктивным не более 6 часов в день, если он постоянно задействует свои умственные или творческие способности. Отметим, что самые короткие рабочие недели на данный момент установлены в развитых и богатых странах.

Всеобщий базовый доход, открытые границы и 15-часовая рабочая неделя сегодня кажутся нам недостижимой утопией. Но подумайте, на протяжение всей своей истории человечество преимущественно было бедным и голодным. Сегодня мы живем в мире, который показался бы нашим предкам раем. Автор книги призывает человечество ставить перед собой новые задачи, стремясь сделать будущее еще комфортнее.

Учитывая прогнозы о роботизации производства, введении в развитых странах тестового безусловного дохода, человечество уже через полвека может дождаться короткого рабочего дня и воплотить в реальность "утопию для реалистов".

Напомним, ранее обсуждалось, что украинцы массово получают зарплаты в конвертах: почему люди отказываются от "белых" доходов.

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