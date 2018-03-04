Украинцы массово получают зарплаты в конвертах: почему люди отказываются от "белых" доходов

Половина работающих украинцев получает зарплаты в конвертах. Об этом на днях сообщила Госслужба по вопросам труда, ссылаясь на исследование Международной организации труда (МОТ).

"Сегодня" выяснила, какие сферы в нашей стране самые теневые и почему украинцы отказываются от белых зарплат.

IT и фриланс

По словам председателя Госслужбы Украины по вопросам труда Романа Чернеги, результаты оценки МОТ неуте­шительные.

"Около 50% работников от занятого числа украинцев работают в тени, это около 5 млн из занятых у нас 10—12 млн", — рассказал Чернега.

При этом ранее министр соцполитики Андрей Рева заявлял, что уровень теневой за­нятости в Украине в прошлом году упал на 8% — до 3,7 млн с 4 млн. Чиновник также добавил, что в 2017 году из тени вышли 700 работодателей. В то же время эксперты подчеркивают, что реальность — ближе к оценке МОТ, чем Минсоцполитики.

"Это трудно посчитать, но у нас действительно половина работающего населения получает зарплаты в конвертах", — подтверждает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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А больше всего нечестных работодателей — в сфере услуг, торговли и фриланса.

"Там легче всего скрыть доходы и реальное количество сотрудников. Например, всегда можно сказать, что копирайтер написал статью бесплатно, чтобы раскрутить свое имя", — поясняет эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина.

По ее словам, черную зарплату часто получают и айтишники.

"Это та сфера, где гонорар валютный, а передавать его могут по блокчейну — системе оплаты, которую не регулирует государство", — рассказала эксперт.

Держатся за субсидии

При этом не только бизнесу выгодно держаться в тени, но и сами украинцы не спешат трудоустраиваться официально. Так, на днях в одной из сетей супермаркетов пожаловались, что никак не могут найти работников на белую зарплату.

"У нас 600 вакансий в Киеве и области. Одна из самых распространенных причин отказа соискателей от работы: "У вас чистая ЗП, а у меня субсидия", — рассказали в компании.

Татьяна Пашкина подтвержает тенденцию

"Пособие по безработице, теневая занятость где-нибудь и субсидия сегодня — гораздо выгоднее, чем просто белая зарплата, с которой еще и отсчитают часть налогов и внушительную сумму на "коммуналку". Кроме того, есть и другая причина неохоты официально оформляться на работу. "Люди не понимают, куда идут их налоги, а потому не хотят их платить. Наши пенсионеры остаются самой социально незащищенной категорией граждан, хотя многие из них официально работали всю жизнь. Глядя на такую картину, украинцы предпочитают жить настоящим днем и откладывать заначку под подушку, а не отчислять часть доходов в пенсионный фонд", — рассказала Пашкина.

Штрафы и льготы

С этого года в связи с ростом минзарплаты увеличился и штраф за одного нелегального работника — до 112 тыс. грн (30 минзарплат). Забловский настаивает, что выводить из тени бизнес нужно не только наказаниями, но и поблажками: