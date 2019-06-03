Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах

Остановка сборочных мощностей Foxconn связана с уменьшением объемов заказов на смартфоны Huawei

Huawei отмечает, что не испытывает недостатка в смартфонах Фото: Pixabay

На фоне конфликта Huawei и властей США, многие компании прекратили сотрудничество с Huawei, включая Google, Intel и Microsoft. На днях стало известно, что на заводах Foxconn были остановлены сборочные линии смартфонов Huawei. Об этом сообщает The South China Morning Post.

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Как утверждает источник, остановка сборочных мощностей связана с уменьшением объемов заказов на смартфоны. В свою очередь Huawei отмечает, что не испытывает недостатка в удовлетворении мирового спроса на свою продукцию – запасов смартфонов компании хватит на ближайшие месяцы.

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Стоит отметить, что зимой 2019 года в Foxconn вынуждены были открыть пять дополнительных конвейеров, чтобы справиться с возросшими заказами на мобильные устройства Huawei в связи с небывалым спросом на мировом рынке. В апреле компания продемонстрировала смартфоны Huawei P30 и P30 Pro, а 21 мая был представлены новые флагманские смартфоны линейки Honor. Также в ноябре ожидается анонс новой модели Mate 30, которая может выйти уже без Android.

Сборочный цех Foxconn Фото: South China Morning Post

Напомним, что ранее в связи с уменьшением давления на Huawei, Google вернула смартфонам компании поддержку Android, но лишь временно. Также ранее Huawei хотели оставить без Windows и Microsoft начала изымать продукцию Huawei из продажи.

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