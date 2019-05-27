Huawei останется без Windows – СМИ

Источники сообщили о прекращении сотрудничества Microsoft и китайской компании

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Правительство США внесло Huawei в черный список компаний, с которыми американским фирмам запрещено вести бизнес. С тех пор от сотрудничества с китайской компанией отказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и многие другие производители. Кроме того, будущий флагман Huawei Mate 20 Pro исключили из бета-тестирования новой операционной системы Android Q, а организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe аннулировали членство Huawei. Теперь же СМИ стало известно, что компания Microsoft тоже приостанавливает сотрудничество с Huawei. Это означает, что Huawei больше не сможет выпускать устройства под управлением OC Windows, пишет ITC.

Согласно сообщениям источников, сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а заказы на устройства Huawei с ОС Windows больше не принимаются. Отдельно говорится, что Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei серии MateBook, которые наряду с моделями других производителей являются самыми видными представителями сегмента ноутбуков под управлением Windows.

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Кроме того, работа сервисов Huawei, интегрированных со службами Windows, также была нарушена из-за прекращения поддержки со стороны Microsoft. В китайском офисе Microsoft и Huawei отказалась комментировать эту информацию.

Ранее в Huawei заявили, что будут готовы перевести устройства на собственную ОС Hongmeng, которая создается для разных устройств, включая мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и телевизоры, уже осенью этого года. Но сделать это производитель решится только в том случае, если вариантов продолжить использовать Windows и Android не будет.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая. Однако 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

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