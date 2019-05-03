Смартфоны LG оказались под угрозой исчезновения

Мобильное подразделение LG находится в тяжелом положении

LG Mobile демонстрирует худшие показатели продаж за последние 8 лет Фото: The Verge

Южнокорейский производитель LG Electronics опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2019 года. Согласно отчету, мобильное подразделение компании заработало 1,34 миллиарда долларов, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и является самым низким показателем для LG Mobile за последние 8 лет.

В ноябре 2018 года руководителем мобильного подразделения LG был назначен Брайан Квон в надежде, что он сможет исправить печальную ситуацию с продажами. В результате компании удалось сократить убытки до 181 миллионов долларов, но положение с продажами пока остается печальным.

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Технический гигант возлагает большие надежды на смартфон LG V50 ThinQ 5G, который, как ожидается, сможет создать положительный импульс во втором квартале. Также LG Electronics пересмотрела производство смартфонов и переместила сборочные мощности во Вьетнам, что поможет удешевить производство при одновременном повышении прибыльности.

С другой стороны, выручка и операционная прибыль LG в направлении бытовой техники показала рекордные продажи и прибыль за первый квартал 2019 года – 13,27 миллиардов долларов.

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Напомним, что ранее компания HTC отказалась выпускать смартфоны из-за катастрофических показателей продаж. Также эксперты шокированы тем, как смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер.

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