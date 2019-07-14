"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Эксперты предрекают сильное подорожание компьютеров и ноутбуков

В мире ощущается переизбыток компьютеров Фото: Unsplash

Второй квартал 219 года показал рост продаж персональных компьютеров и ноутбуков в количестве 64,9 миллионов устройств – это на 4,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает IDC основываясь на исследовании Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Но подобная тенденция скоро может неприятно ударить по ценам на компьютеры.

Смотрите также в сюжете о том, как дешево купить новый ноутбук:

Повышенный спрос охарактеризован несколькими параметрами: массовый переход пользователей на Windows 10 на Windows 7 (ее поддержка закроется в 2020 году), вследствие чего покупатели приобретали новые компьютеры, а также сыграла роль искусственного насыщения рынка, поскольку вендоры опасаются повышения пошлин на экспорт из Китая из-за конфликта с США.

Читайте также MacBook Air рухнут в цене

Рост существенно превзошел ожидания аналитиков IDC. Они объясняют его также ослаблением дефицита компонентов, в том числе процессоров Intel, а также снижением стоимости комплектующих. Это позволило поставщикам выполнить старые заказы и одновременно отгрузить по каналам значительное количество новых ПК, отмечает менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеш Урбани.

Свою роль сыграла и напряженность в торговых отношениях: угроза роста пошлин заставила многих производителей ПК отгрузить избыточное количество десктопов и ноутбуков, что привело к искусственному раздуванию рынка. Напомним, большинство ноутбуков в настоящий момент производится в Китае, и в случае повышения пошлин на ввоз этой продукции в США вырастет их стоимость на американском рынке.

ТОП-5 популярных моделей ноутбуков во II квартале 2019 года

Согласно данным IDC, лидером рынка стола Lenovo, которая отгрузила 16,3 млн ПК, показав рост на 18,2% и нарастив долю рынка с 22,2% год назад до 25,1%. На втором месте находится HP с объемом поставок на уровне 15,4 млн ПК, ростом на 3,2% и долей рынка 23,7%. Компьютеры компании лучше всего продаются в США, Японии и странах Европы.

Читайте также Необходимое зло: изобретатель USB извинился за гнев пользователей

Третью строчку рейтинга заняла Dell, отгрузившая 11,6 млн ПК, что на 3,1% больше, чем год назад. Доля рынка, занимаемая вендором, составляет 17,9%. На четвертом месте находится Acer с квартальным объемом поставок на уровне 4,3 млн ПК и долей рынка 6,6%. Замыкает первую пятерку Apple, которая отгрузила около 4,1 млн ПК, показав годовой рост на 9,6%. Вендору принадлежит 6,3% рынка. Как и все, Apple искусственно увеличила поставки из-за пошлин.

Напомним, что ранее Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows. А на днях Microsoft "убила" игры для Windows XP и Windows 7.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram