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Sony представила PlayStation 5 вместе с "тонной" впечатляющих игр: фото

Сегодня, 08:15

Долгожданная консоль PlayStation 5 наконец-то была представлена миру, но ее дизайн оказался весьма спорным

На специальном мероприятии Future of Gaming вечером 11 июня Sony представила миру свою новую игровую приставку следующего поколения PlayStation 5. Компания продемонстрировала грядущую PS5 в конце мероприятия вместе с новым контроллером DualSense, который был дебютирован еще в апреле. Sony также представила линейку аксессуаров, таких как HD-камера, пульт дистанционного управления для зарядки контроллера и беспроводная гарнитура Pulse 3D.

PlayStation 5 будет выпущена в двух версиях: обычная и без Blu-Ray привода (Digital Edition), что позитивно отразится на ее цене. Нечто подобное уже сделала Microsoft в своем Xbox One S, вырезав из него разъем для оптических дисков, что сделало его дешевле.

Внешний вид PlayStation 5 получился спорным
Внешний вид PlayStation 5 получился спорным
Фото: CNET

Sony в PS5 вернулась к вызывающему дизайну в стиле средины "нулевых", который пришел на смену практичному и промышленному стилю, коим обладали PlayStation 4. В итоге PlayStation 5 внешне получилась футуристичной и впечатляюще изящной, обладающей множеством выступающих деталей, с обтекаемым и сильно изогнутым черно-белым корпусом со светодиодной синей подсветкой. Но зрители разделились на два лагеря: одним экстерьер очень понравился, другие же сильно раскритиковали Sony за непрактичность.

Смотрите также в сюжете о ролевых играх:

Хотя цены и даты выпуска еще не были указаны, однако на днях Amazon UK случайно раскрыл цену PS5, которая будет стоить 599 фунтов стерлингов (20 300 гривен). Также стоит отметить, что PlayStation 5 получит сверхбыстрый SSD NVMe накопитель объемом 825 ГБ и поддержку оптических дисков емкостью до 100 ГБ.

PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
PlayStation 5
Фото: CNET
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Вместе с игровой приставкой был анонсирован ряд игр со слоганом "У игр нет предела" (Play has no limits), большая часть из которых будут эксклюзивными проектами для PlayStation 5:

  • Gran Turismo 7 – седьмая часть популярного автосимулятора;
  • Insomniac Games анонсировала продолжение "Человека-паука" для PlayStation 5;
  • Продолжение "Рэтчета и Кланка";
  • Студия Hoursemarque анонсировала свой амбициозный проект Returnal. Это футуристический триллер с постоянно меняющимся миром, где героиня застряла в бесконечном цикле;
  • "Приключения Сакбоя" будет очередной игрой из серии LittleBigPlanet, 2.5D платформер;
  • Состоялся анонс новой игры от молодой студии Emberlab – Kena: Bridge of Spirits. Это адвенчура, где молодой девушке предстоит освободить лес от скверны;
  • GhostWire: Tokyo – экшен от первого лица, напоминающий Dark Messiah of Might & Magic;
  • HITMAN III;
  • Ремейк Demon's Souls;
  • Resident Evil 8: Village;
  • Pragmata – необычный экшен с с заигрываниями с пространством;
  • Сиквел Horizon Zero Dawn – Horizon: Forbidden West;

Напомним, что ранее Sony отложила свою презентацию PlayStation 5 после того, как вспыхнули глобальные протесты в ответ на убийство невооруженного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Первоначально Sony планировала провести это мероприятие 4 июня, несмотря на пандемию коронавируса, которая закрыла ежегодное игровое шоу E3 2020 в этом году.

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Источник: CNET
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