Сотни арестов, комендантский час, дубинки и резиновые пули: в США не утихают протесты

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

По состоянию на воскресенье, акции, которые охватили более чем 30 крупных городов, не утихают, а лишь разгораются с новой силой.

Так, полиция в Нью-Йорке перекрывает все подъезды к полицейским участкам из-за протестов. Кроме того, сотрудники полиции Нью-Йорка задержали более 200 человек, которые в минувшие два дня вышли на улицы города для участия в акции.

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Основные протесты, перерастающие в беспорядки, были зафиксированы в нью-йоркском районе Бруклин, где протестующие бросали в полицейских бутылки с воспламеняющейся жидкостью. По данным Си-эн-эн, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел после того, как в него попала бутылка с коктейлем Молотова.

Глава американского округа Майами-Дейд (штат Флорида) Карлос Гименес распорядился в субботу отложить планировавшийся запуск фейерверков в честь борющихся с распространением коронавируса медиков в связи с протестами, вспыхнувшими из-за смерти афроамериканца.

В свою очередь, сотрудники полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) применили дубинки и резиновые пули для разгона протестующих, возмущенных смертью Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн.

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По его данным, участники протестов бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Судя по кадрам, которые публикует телеканал, горел один из полицейских автомобилей.

Стало известно о задержании от 400 до 500 человек во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Тем временем, Секретная служба США и полиция Вашингтона не пускают протестующих, находящихся на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, к Белому дому. Об этом сообщили в субботу корреспонденты пула американского лидера Дональда Трампа, находящиеся в его резиденции.

Ранее Секретная служба информировала о задержании шести человек во время протестов у Белого дома, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

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Также волна массовых беспорядков в Соединенных Штатах добралась до Чикаго. Митингующие в субботу, 30 мая, атаковали автомобили полиции. Об этом сообщает CNN.

Протестующие бросали бутылки с водой в офицеров в снаряжении. Было замечено, что некоторые митингующие разрушали полицейские баррикады и бросали их и другие предметы в полицейские машины. Известно, что в результате протестов в Чикаго задержали 108 человек после вечера пятницы, 29 мая.

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал в субботу указ об отправке в Атланту 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США для сохранения порядка в связи со вспыхнувшими в городе протестами.

Ранее губернатор Джорджии объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с административным центром в Атланте. Согласно этому решению, до 500 членов Нацгвардии США немедленно должны были отправиться в город, чтобы защищать его жителей и их собственность.

В свою очередь, телеканал Си-эн-эн со ссылкой на департамент полиции Атланты сообщил, что в ходе протестов в пятницу ночью и утром в субботу были задержаны более 70 человек, повреждены около 20 автомобилей сотрудников правоохранительных органов, зафиксированы многочисленные пожары и акты вандализма. По меньшей мере три сотрудника полиции получили легкие травмы, добавили в ведомстве.

Кроме того, местные власти ввели комендантский час в ряде американских городов из-за протестов.

Мэры американских Денвера (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), и Милуоки (штат Висконсин) в субботу объявили о введении комендантского часа на их территории в связи со вспыхнувшими протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.

Ранее губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе. А президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в Миннеаполисе, вспыхнувших в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, многочисленными арестами и использованием "неограниченной мощи" военных.

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