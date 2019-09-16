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Создан невидимый бриллиант за 2 миллиона долларов: фото

Испытания показали, что CNT MIT поглощает более 99,995% света во всех направлениях

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:18
Ученые заставили бриллиант "исчезнуть"
Ученые заставили бриллиант "исчезнуть"
Фото: Unsplash

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали сверхчерный материал CNT, который в 10 раз темнее, чем существующий Vantablack. Покрытый таким высокотехнологичным материалом любой объект выглядит так, будто он является черной дырой – поглощает 99,9% света. На днях при помощи этого вещества ученые заставили "исчезнуть" бриллиант стоимостью 2 миллиона долларов, сообщает CNET.

Смотрите также в сюжете о формуле успеха: бижутерия или бриллианты:

Бриллиант, покрытый CNT, выглядит так, словно он невидимый. Драгоценный камень специально покрыли этим составом в целях демонстрации возможностей разработки MIT на Нью-Йоркской выставке фондовой биржи. Художественная инсталляция под названием "Искупление тщеславия" представляет собой натуральный желтый бриллиант весом 16,78 карата, который покрыли самой черной субстанцией в мире. Этот "фокус" заставил сверкающий драгоценный камень стать подобием черной пустоты, на которой даже не видно граней.

Бриллиант, покрытый CNT, выглядит, как черная дыра
Бриллиант, покрытый CNT, выглядит, как черная дыра
Фото: CNET

Произведение искусства было создано совместной работой художника-резидента Центра искусств, науки и техники Массачусетского технологического института Димута Стребе и профессора аэронавтики и космонавтики из MIT Брайана Уордла. Бриллиант будет демонстрироваться до 25 ноября, что даст зрителям возможность увидеть уникальный материал в действии.

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CNT MIT – это субстанция, состоящая из вертикально выровненных углеродных нанотрубок, выращенных на поверхности травленой хлором алюминиевой фольги. Команда экспериментировала со способами выращивания углеродных нанотрубок на электропроводящих материалах, чтобы повысить их электрические и термические свойства. Неожиданно для ученых побочным эффектом производства стал невероятно черный цвет субстанции, поглощающей до 99,95% света.

Испытания показали, что CNT MIT поглощает более 99,995% света со всех сторон. Супер-черное покрытие Surrey NanoSystems Vantablack, которое ранее считалось самым темным веществом, созданным человеком, поглощало "всего" 99,965% света. О том, каким образом ученые добились такого результата, можно почитать в материале на Phys.org.

Напомним, что ранее BMW показала самый черный автомобиль в мире, покрытый этим веществом. В то же время на обратной стороне Луны обнаружена странная космическая слизь.

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Источник: CNET
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