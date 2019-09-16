Создан невидимый бриллиант за 2 миллиона долларов: фото

Испытания показали, что CNT MIT поглощает более 99,995% света во всех направлениях

Ученые заставили бриллиант "исчезнуть" Фото: Unsplash

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали сверхчерный материал CNT, который в 10 раз темнее, чем существующий Vantablack. Покрытый таким высокотехнологичным материалом любой объект выглядит так, будто он является черной дырой – поглощает 99,9% света. На днях при помощи этого вещества ученые заставили "исчезнуть" бриллиант стоимостью 2 миллиона долларов, сообщает CNET.

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Бриллиант, покрытый CNT, выглядит так, словно он невидимый. Драгоценный камень специально покрыли этим составом в целях демонстрации возможностей разработки MIT на Нью-Йоркской выставке фондовой биржи. Художественная инсталляция под названием "Искупление тщеславия" представляет собой натуральный желтый бриллиант весом 16,78 карата, который покрыли самой черной субстанцией в мире. Этот "фокус" заставил сверкающий драгоценный камень стать подобием черной пустоты, на которой даже не видно граней.

Бриллиант, покрытый CNT, выглядит, как черная дыра Фото: CNET

Произведение искусства было создано совместной работой художника-резидента Центра искусств, науки и техники Массачусетского технологического института Димута Стребе и профессора аэронавтики и космонавтики из MIT Брайана Уордла. Бриллиант будет демонстрироваться до 25 ноября, что даст зрителям возможность увидеть уникальный материал в действии.

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CNT MIT – это субстанция, состоящая из вертикально выровненных углеродных нанотрубок, выращенных на поверхности травленой хлором алюминиевой фольги. Команда экспериментировала со способами выращивания углеродных нанотрубок на электропроводящих материалах, чтобы повысить их электрические и термические свойства. Неожиданно для ученых побочным эффектом производства стал невероятно черный цвет субстанции, поглощающей до 99,95% света.

Испытания показали, что CNT MIT поглощает более 99,995% света со всех сторон. Супер-черное покрытие Surrey NanoSystems Vantablack, которое ранее считалось самым темным веществом, созданным человеком, поглощало "всего" 99,965% света. О том, каким образом ученые добились такого результата, можно почитать в материале на Phys.org.

Напомним, что ранее BMW показала самый черный автомобиль в мире, покрытый этим веществом. В то же время на обратной стороне Луны обнаружена странная космическая слизь.

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