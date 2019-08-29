BMW показал самый черный автомобиль в мире: опубликованы фото и видео

Идея создателей заключалась в том, чтобы максимально скрыть стиль новой модели

Видео: BMW

Немецкий автоконцерн BMW, который сменит руководство в 2020 году, презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже прозвали самым черным авто в мире.

Как отмечает издание Motor1, фотографии BMW X6 2020 года опубликованы в преддверии публичного дебюта кроссовера, который состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Идея создателей заключалась в том, чтобы создать максимально скрытую от глаза модель. Вместо того, чтобы использовать камуфляж или дополнительные панели, этот невероятно темный цвет должен затруднить распознавание стиля кроссовера.

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Покрытие Vantablack не дает разглядеть на фотографиях какие-либо детали формы X6 2020 года. Транспортное средство выглядит как черная пустота, за исключением нескольких обрезков и фонарей.

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По части характеристик пока известно, что автомобиль получит 3-литровый 6-рядный цилиндровый мотор мощностью 335 л.с. В паре с ним будет работать 8-скоростная автоматическая коробка передач.

Напомним, ранее BMW представила гибридный концепт Vision M Next. Шоу-кар демонстрирует философию, которую в компании называют "D-ACES". Это аббревиатура образована от пяти основных принципов будущего марки – design, autonomous driving, connectivity, electrification, services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов).

BMW — немецкий автопроизводитель, основанный в 1916 году. Оборот BMW в 2018 году составил более 97 млрд евро. Концерн является одним из крупнейших предприятий в ФРГ. В 2018 году с конвейеров BMW сошли почти 2,5 млн транспортных средств.

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