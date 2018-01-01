Стало известно, когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2

Серия компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. разрабатывается украинской студией GSC Game World

Генеральный директор украинской компании GSC Game World сообщил, что вторая основная игра серии S.T.A.L.K.E.R. находится в разработке. Ожидается, что она выйдет в 2021 году.

Сергей Григорович, генеральный директор GSC Game World официально анонсировал новую игру S.T.A.L.K.E.R. 2.

"Я официально заявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2"

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, — написал в Facebook глава студии.

В сообщении также имеется ссылка на официальный сайт S.T.A.L.K.E.R. 2, указывающий, по всей видимости, предполагаемую дату выхода игры — 2021 год. Каких-либо дополнительных подробностей о проекте Григорович не привел.

Серия компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. разрабатывается студией GSC Game World. Игра представляет собой шутер от первого лица с элементами RPG и action-adventure. Первая основная часть серии — "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" — была выпущена в марте 2007 года, а затем к ней был выпущен ряд дополнений. Вторую основную игру серии GSC Game World впервые анонсировала еще в августе 2010 года; затем ее разработку отменили, а теперь сообщили о возобновлении.

Напомним, вышел новый трейлер видеоигры Death Stranding.

Как сообщалось, немецкие ученые проверили, как видеоигры влияют на уровень агрессии.

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