Немецкие ученые проверили, как видеоигры влияют на уровень агрессии

Ученые из Германии провели долгосрочное исследования влияние агрессивных видеоигр на изменение поведения человека. Они выяснили, что уровень агрессии после двух месяцев ежедневной игры не меняется, причем это не зависит от того, подразумевает ли сюжет игры активную агрессию. Об этом сообщает журнал Molecular Psychiatry.

Ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка при участии Симоны Кюн (Simone Kühn) изучили эффект влияния игр на агрессивность в долгосрочной перспективе. В их эксперименте приняли участие 90 добровольцев (48 женщин и 42 мужчины, средний возраст 28 лет), которые никогда не играли в две задействованные в исследовании видеоигры – GTA V и The Sims 3. Кроме того, ни у кого из участников не было психических расстройств.

Участников разделили на три группы. Первые две группы играли в видеоигры. Активная группа играла в GTA V – "агрессивную" игру, а активно-контрольная играла в The Sims 3 – игру, которая (без умысла пользователей) агрессии не требует. При этом добровольцы играли ежедневно на протяжении двух месяцев, не менее 30 минут в день. Третья группа, пассивно-контрольная, в игры не играла.

До и после окончания периода активной игры участники заполнили опросы на предмет выраженной агрессии, эмпатии и проявления просоциального поведения. Опрос также повторили еще через два месяца. Результаты опроса показали, что уровень агрессии и эмпатии не изменился среди участников всех трех групп: как в сравнении друг с другом, так и в сравнении с результатами опросов в разных временных точках.

Авторы, таким образом, отмечают, что их исследование показывает, что растущее общественное беспокойство по поводу опасности видеоигр для психики людей – безосновательно. Тем не менее, стоит отметить, что в этом исследовании участие принимали взрослые люди, а в обществе, тем временем, больше распространено беспокойство по поводу того, как видеоигры воздействуют на формирующуюся психику детей. В будущем, поэтому, в подобных исследованиях в качестве респондентов стоит использовать именно их.

Ранее был проведен интересный эксперимент. Шестерым подросткам показывали отрывки из различных боевиков, триллеров и компьютерных игр со сценами драк и масштабных битв. Затем показали видео с беззащитным котенком. Все это время специалисты записывали сигналы нервной системы детей на полиграфе. Видео с компьютерной игры вызвало одинаковую реакцию у всех шестерых подростков.

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