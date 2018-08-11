Супрун рассказала о вреде соцсетей

Министр здравоохранения советует "хотя бы иногда" отрываться от гаджетов и аккаунтов

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Соцсети – это не только место для общения с друзьями, единомышленниками, а также обмена мыслями, идеями и информацией, но одна из угроз, которая стоит перед современным человеком, предупредила министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Сложно представить жизнь без интернета и социальных сетей"

, – пишет на своей странице в Facebook министр, которая и сама является активным пользователем этой платформы.

Супрун напомнила, что, помимо множества преимуществ, "вреда от них (соцсетей) также достаточно много".

"Существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования соцсетями. А именно: появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Более того, к негативным последствиям относят развитие зависимости, снижение самооценки и нарушение сна"

, – сообщила глава Минздрава.

Для профилактики Уляна Супрун советовала "хотя бы иногда" отрываться от гаджетов и аккаунтов.

Она советовала своим подписчикам последовать ее предложению и выключить мобильные оповещения и "устроить себе хотя бы один день без постоянных взглядов на экран телефона".

Напомним, что ранее Уляна Супрун назвала привычку, которая, по ее словам, может продлить жизнь.

Кроме того, она дала ответила на вопрос, что делать, если в больнице требуют оплатить "благотворительный взнос".

Также украинский министр назвала правильный коэфициент массы тела.