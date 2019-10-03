Suzuki создала самые милые автомобили в мире: фото

Концепт-кары Waku Spo и Hanare совмещают в себе ноты классического и современно дизайна с излишне милым внешним видом

Suzuki покажет новинки на Токийском автосалоне 2019 Фото: motorsport.com

В преддверии Токийского автосалона 2019 (Tokyo Motor Show) японский автопроизводитель Suzuki заявил, что представит дуэт из двух концептов автомобилей, дизайн которых получился настолько милым, словно они выехали из детского мультфильма.

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Первый называется Waku Spo. Это двухдверный автомобиль А-класса с отличительными ретро-деталями и движимый гибридным двигателем. Обтекаемый кузов компактного купе изобилует плавными линиями и окрашен в матовый цвет, что придает ему неоспоримо очаровательный вид. Автопроизводителю удалось совместить классические черты вместе с современными тенденциями дизайна, так что, по мнению Suzuki, подобный подход помог им сотворить авто, которое внешне не будет устаревать десятилетиями.

Waku Spo Фото: CNET

Suzuki объявляет свой концепт так: "С этим автомобилем семья сможет делиться весельем между поколениями, как для повседневного использования, так и просто для удовольствия".

Waku Spo Фото: CNET

Hanare — это второй концепт, который Suzuki планирует показать на Токийском автосалоне. Его название означает "отдельно стоящий коттедж" на японском языке. Этот гибридный автомобиль внутри является мобильным домом с автоматическим управлением на основе искусственного интеллекта, который отдает предпочтение комфорту и эффективности.

Suzuki Hanare Фото: CNET

При создании концепт-кара Hanare, Suzuki также уделила внимание дизайну с нотами ретро-стиля. Получившийся микроавтобус очень сильно напоминает классический Volkswagen T1, чем и привлекает. Передняя часть была комично минимизирована, а колеса выдвинуты к крайним углам кузова, чтобы максимизировать пространство кабины. Раздутый кузов Hanare в купе с милым видом и плавными линиями чем-то напоминает забавного покемона.

Suzuki Hanare Фото: CNET

Suzuki уверяет, что Hanare может принести " восторг от владения автомобилем", поскольку это настоящее место отдыха на колесах для тех людей, которые предпочитают комфорт – идеальный транспорт для путешествий.

Токийский автосалон 2019 пройдет в Международном выставочном центре Токио (Япония) в период с 24 октября по 4 ноября.

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