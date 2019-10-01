Suzuki презентовал молодежный мини-внедорожник: появились фото индийской новинки

Реклама

Пока Nissan отзывает больше миллиона авто, автопроизводитель Maruti Suzuki, дочерняя компания японского производителя, выпустила свой долгожданный мини-внедорожник S-Presso, который был разработан в Индии для всего мира.

Созданный заново на признанной платформе Heartect (эта же система используется в моделях Swift, Ignis и Balen) пятого поколения, он на 40% состоит из высокопрочной стали, что обеспечивает более безопасную конструкцию.

Во время презентации S-Presso Кеничи Аюкава, управляющий директор и генеральный директор Maruti Suzuki India, заявил, что модель соответствует нормам выбросов и рассчитан на молодежь.

"В Maruti Suzuki мы верим в философию "клиент прежде всего". Мы продолжаем наше стремление предоставлять индийским клиентам высококачественные автомобили по доступными ценам. Сегодняшний глобальный запуск S-Presso свидетельствует о нашем стремлении предлагать нашим клиентам лучшие разработки, технологии и безопасность. Я рад сообщить, что S-Presso присоединился к нашей линейке BS6 как восьмой автомобиль, соответствующий новым нормам выбросов. Мы уверены, что S-Presso вызовет волнение в своем сегменте, привлекая постоянно меняющегося молодого клиента" – заявил он.

Базовая стоимость S-Presso составляет 330 тысяч рупий, или 112 440 гривен в эквиваленте.

Пятидверный кроссовер оказался больше популярного внедорожника Jimny. Длина новинки – 3665 миллиметров, против 3365 миллиметров у Jimny. Колесная база кроссовера – 2380 миллиметров. Он вмещает 5 человек и имеет немного места для багажа. При этом для экономии кроссовер получил упрощенную подвеску и барабанные тормоза.

Силовая установка новой машины – бензиновый трехцилиндровый агрегат объемом 1 литр и производительностью в 68 л.с., 90 Нм. Других вариантов производитель не предлагает. Двигатель сочетается с пятиступенчатой "механикой" или 5-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Купить новый внедорожник от Suzuki можно в девяти комплектациях. Базовая включает антиблокировочную систему тормозов, подушку безопасности водителя и один парктроник, 13-дюймовые диски колес. В более дорогих вариантах можно добавить 14-дюймовые диски, усилитель руля, вторая подушка безопасности, кондиционер, бесключевой доступ, мультируль и мультимедиасистема с семидюймовым дисплеем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мировые столицы отметили День без автомобилей. Горожане массово отказывались от четырехколесного транспорта в Париже, Лондоне и других городах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама