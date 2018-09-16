Связь нового поколения 5G угрожает смартфонам

Специалисты требуют внести серьезные изменения в конструкцию смартфонов с целью предотвращения сильного перегрева

Смартфоны не в состоянии выдержать сети 5G. Фото: TechZone360

Мир находится на пороге внедрения мобильной связи нового поколения – 5G. Пока не существует в продаже смартфонов с поддержкой 5G, но производители Lenovo, Samsung, Huawei, OnePlus и OPPO готовят аппараты под новые стандарты, которые должны появиться уже в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ребенок посидел в интернете на 200 тысяч гривен

Эксперты предостерегают производителей о том, что им придется столкнуться с большой проблемой при внедрении 5G модемов. Специалисты утверждают, что разработчикам мобильных аппаратов придется внести серьезные изменения в конструкцию своих устройств с целью предотвращения сильного перегрева.

Инфографика скоростей в мобильных сетях разных поколений Фото: SetPhone.Ru

Мобильные сети 5-го поколения по сравнению с 4G/LTE обеспечат резкий рост скоростей передачи данных. Пропускная способность теоретически может достигать 20 Гбит/с, поэтому обмен информацией на таких скоростях приведет к многократному росту нагрузки на аппаратную часть смартфонов. Чтобы решить проблему перегрева, смартфоны предлагают оснащать тепловыми трубками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Важные решения по 5G будут приниматься осенью

Участники рынка говорят, что подобная ситуация сыграет на руку поставщикам компонентов для систем охлаждения мобильных устройств. Смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения намерены представить такие компании, как Lenovo, Samsung, Huawei, OnePlus и OPPO.

Компания Samsung успешно протестировала работу сетей 5G на SmartTV Фото: The Business Journals

Напомним, что Xiaomi в своем игровом смартфоне Black Shark решила проблему перегрева, использовав тепловые трубки, поскольку он поставляется с разогнанным чипом. В свою очередь, компания Motorola первой придумала, как сделать улучшение смартфонов для перехода на 5G.