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Telegram начал банить пользователей с "хитрыми" псевдонимами

Сегодня, 09:20

Новый способ мошенничества в Telegram вынудил разработчиков пойти на крайние меры и устроить блокировку

Telegram внезапно начал блокировать пользователей, которые присвоили себе "хитрые" псевдонимы, чтобы обманывать участников. Таким образом, за использование учетных записей с именами "Избранное" и "Saved Messages" можно получить блокировку, сообщает Медуза.

Один из пользователей провел эксперимент и попробовал завести новый аккаунт с псевдонимом "Saved messages". Спустя несколько минут его аккаунт был заблокирован и его выбросило из учетной записи. При попытке входа появляется сообщение "номер телефона заблокирован" и авторизация становится невозможна. Сообщается, что отсутствует информация о способах разблокировки.

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Служба поддержки Telegram не уточнила подробностей этой ситуации. Вместо этого представители мессенджера порекомендовали не использовать псевдонимы "Избранное" и "Saved Messages".

Вероятно, решение по блокировке было принято после возникновения нового способа мошенничества в Telegram, о котором стало известно в начале августа. Мошенники рассылают пользователям сообщения от учетных записей с псевдонимами "Избранное" и "Saved Messages", а после этого сразу удаляют отправленное. При попытке перейти в "Избранное" с помощью поиска пользователь может наткнуться на подобный фейковый аккаунт и отправить туда какую-нибудь важную конфиденциальную информацию.

Напомним, что ранее Павел Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram. А недавно в Telegram появились видеозвонки, мы рассказывали, как их включить и пользоваться.

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Источник: Meduza
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