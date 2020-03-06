ТОП-20 потрясающих мобильных приложений за авторством женщин

Apple в преддверии 8 марта опубликовала перечень приложений и игр для iPhone, разработанные прекрасной половиной человечества

Накануне Международного женского дня 8 марта компания Apple опубликовала перечень приложений и игр в Apple Store, при разработке которых прекрасная половина человечества сыграла ключевую роль. 8 марта — это еще один повод отметить роль женщин-разработчиков. Среди них есть не только профессиональные программисты, но и великолепные дизайнеры, грамотные CEO и прочие творческие профессии в ИТ, плодотворный труд которых помог создать всеми любимые программы для iPhone.

Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже представлен перечень из 10 таких игр:

Angry Birds, Rovio – Кати Леворанта, CEO в Rovio Entertainment Crossy Road: Башня, Hipster Whale – Клара Ривз, CEO Diner Dash Adventure, Glu Mobile – Бекки Энн Хьюз, старший вице-президент по выручке Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jam City – Кимберли Гамильтон, главный сценарист Hay Day, Supercell – Камилла Авеллар, игровой дизайнер Marvel: Битва чемпионов, Kabam – Ипек Икбал, продюсер и дизайнер Pokemon Go, Niantic – С. Диана Ху, главный инженер и руководитель AR направления The Sims FreePlay, EA – Линдси Пирсон, главный руководитель Words With Friends, Zynga – Мишель Давид, главный разработчик Words With Friends WWE Champions, Scopley – Зои Чэнь, руководитель отдела по развитию продуктов

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Помимо видеоигр в Apple Store есть ТОП-10 полезных приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:

Verv – Любовь Пашковская, сооснователь и CEO D'efekt – Татевик Гаспарян, сооснователь Elementaree – Ольга Зиновьева, CEO и основатель Welps – Наталья Давыдова, идейный вдохновитель GoKid: Carpool Organizer from GoKid Corp – Профессор Стефани Лемке, CEO и сооснователь, и Эшли Кларк, операционный директор и сооснователь Goods Unite Us from Goods Unite Us, Inc – Эбигейл Вуэст, CEO и сооснователь, и Эми Джо Миллер, операционный директор и сооснователь Kodable from SurfScore – Грехен Хёбнер, сооснователь и руководитель отдела по развитию продуктов Seneca Women from Seneca Women Inc. – Ким Аззарелли, сооснователь и CEO Eventbrite – Джули Харц, сооснователь и CEO Unplug Meditation – Сьюзи Ялоф Шварц, CEO

Напомним, что ранее мы рассказывали, как осчастливить любимую женщину 8 марта: пять полезных советов. Также мы составляли короткие поздравления с наступающим 8 Марта.

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