ТОП-20 потрясающих мобильных приложений за авторством женщин
Apple в преддверии 8 марта опубликовала перечень приложений и игр для iPhone, разработанные прекрасной половиной человечества
Накануне Международного женского дня 8 марта компания Apple опубликовала перечень приложений и игр в Apple Store, при разработке которых прекрасная половина человечества сыграла ключевую роль. 8 марта — это еще один повод отметить роль женщин-разработчиков. Среди них есть не только профессиональные программисты, но и великолепные дизайнеры, грамотные CEO и прочие творческие профессии в ИТ, плодотворный труд которых помог создать всеми любимые программы для iPhone.
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Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже представлен перечень из 10 таких игр:
- Angry Birds, Rovio – Кати Леворанта, CEO в Rovio Entertainment
- Crossy Road: Башня, Hipster Whale – Клара Ривз, CEO
- Diner Dash Adventure, Glu Mobile – Бекки Энн Хьюз, старший вице-президент по выручке
- Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jam City – Кимберли Гамильтон, главный сценарист
- Hay Day, Supercell – Камилла Авеллар, игровой дизайнер
- Marvel: Битва чемпионов, Kabam – Ипек Икбал, продюсер и дизайнер
- Pokemon Go, Niantic – С. Диана Ху, главный инженер и руководитель AR направления
- The Sims FreePlay, EA – Линдси Пирсон, главный руководитель
- Words With Friends, Zynga – Мишель Давид, главный разработчик Words With Friends
- WWE Champions, Scopley – Зои Чэнь, руководитель отдела по развитию продуктов
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Помимо видеоигр в Apple Store есть ТОП-10 полезных приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:
- Verv – Любовь Пашковская, сооснователь и CEO
- D'efekt – Татевик Гаспарян, сооснователь
- Elementaree – Ольга Зиновьева, CEO и основатель
- Welps – Наталья Давыдова, идейный вдохновитель
- GoKid: Carpool Organizer from GoKid Corp – Профессор Стефани Лемке, CEO и сооснователь, и Эшли Кларк, операционный директор и сооснователь
- Goods Unite Us from Goods Unite Us, Inc – Эбигейл Вуэст, CEO и сооснователь, и Эми Джо Миллер, операционный директор и сооснователь
- Kodable from SurfScore – Грехен Хёбнер, сооснователь и руководитель отдела по развитию продуктов
- Seneca Women from Seneca Women Inc. – Ким Аззарелли, сооснователь и CEO
- Eventbrite – Джули Харц, сооснователь и CEO
- Unplug Meditation – Сьюзи Ялоф Шварц, CEO
Напомним, что ранее мы рассказывали, как осчастливить любимую женщину 8 марта: пять полезных советов. Также мы составляли короткие поздравления с наступающим 8 Марта.
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