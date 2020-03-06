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ТОП-20 потрясающих мобильных приложений за авторством женщин

Apple в преддверии 8 марта опубликовала перечень приложений и игр для iPhone, разработанные прекрасной половиной человечества

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:49

Накануне Международного женского дня 8 марта компания Apple опубликовала перечень приложений и игр в Apple Store, при разработке которых прекрасная половина человечества сыграла ключевую роль. 8 марта — это еще один повод отметить роль женщин-разработчиков. Среди них есть не только профессиональные программисты, но и великолепные дизайнеры, грамотные CEO и прочие творческие профессии в ИТ, плодотворный труд которых помог создать всеми любимые программы для iPhone.

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Некоторые из наиболее популярных игр последнего десятилетия, названия которых знакомы каждому, были созданы женщинами. Ниже представлен перечень из 10 таких игр:

  1. Angry Birds, Rovio – Кати Леворанта, CEO в Rovio Entertainment
  2. Crossy Road: Башня, Hipster Whale – Клара Ривз, CEO
  3. Diner Dash Adventure, Glu Mobile – Бекки Энн Хьюз, старший вице-президент по выручке
  4. Harry Potter: Hogwarts Mystery, Jam City – Кимберли Гамильтон, главный сценарист
  5. Hay Day, Supercell – Камилла Авеллар, игровой дизайнер
  6. Marvel: Битва чемпионов, Kabam – Ипек Икбал, продюсер и дизайнер
  7. Pokemon Go, Niantic – С. Диана Ху, главный инженер и руководитель AR направления
  8. The Sims FreePlay, EA – Линдси Пирсон, главный руководитель
  9. Words With Friends, Zynga – Мишель Давид, главный разработчик Words With Friends
  10. WWE Champions, Scopley – Зои Чэнь, руководитель отдела по развитию продуктов

Смотрите также в сюжете о том, как звезды празднуют 8 марта:

Помимо видеоигр в Apple Store есть ТОП-10 полезных приложений, над созданием которых также работали женщины в качестве сооснователей проектов или топ-менеджеров:

  1. Verv – Любовь Пашковская, сооснователь и CEO
  2. D'efekt – Татевик Гаспарян, сооснователь
  3. Elementaree – Ольга Зиновьева, CEO и основатель
  4. Welps – Наталья Давыдова, идейный вдохновитель
  5. GoKid: Carpool Organizer from GoKid Corp – Профессор Стефани Лемке, CEO и сооснователь, и Эшли Кларк, операционный директор и сооснователь
  6. Goods Unite Us from Goods Unite Us, Inc – Эбигейл Вуэст, CEO и сооснователь, и Эми Джо Миллер, операционный директор и сооснователь
  7. Kodable from SurfScore – Грехен Хёбнер, сооснователь и руководитель отдела по развитию продуктов
  8. Seneca Women from Seneca Women Inc. – Ким Аззарелли, сооснователь и CEO
  9. Eventbrite – Джули Харц, сооснователь и CEO
  10. Unplug Meditation – Сьюзи Ялоф Шварц, CEO

Напомним, что ранее мы рассказывали, как осчастливить любимую женщину 8 марта: пять полезных советов. Также мы составляли короткие поздравления с наступающим 8 Марта.

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Источник: iguides.ru
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