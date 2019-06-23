Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

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На сайтах по трудоустройству вакансий в сфере ІТ больше, чем соискателей. Разработка программного обеспечения является едва ли не самой привлекательной сферой занятости в стране с точки зрения заработка. Согласно опросам DOU.ua, средняя заработная плата программиста начального уровня (Junior Software Engineer) в декабре 2018-го составляла 750 долларов США.

Как попасть в ІТ, сайту "Сегодня" рассказали бывший врач (большой материал о нем читайте на нашем сайте), историк и журналист.

"Учиться приходилось на ходу"

Андрей Набоков проработал восемь лет врачом и ушел в IT. Сегодня он тестирует программы.

"В 2000 году, когда родился второй ребенок, я понял, что физически не смогу содержать семью. Еще с институтских времен я интересовался компьютерами, даже закончил курсы программирования на BASIC – на сегодняшнее время это детский лепет. Но, по крайне мере, я могу общаться с программистами на их языке. Я решился и ушел из медицины", – рассказывает тестировщик.



Фото: pixabay.com

Работу Андрей Набоков нашел по объявлениям в интернете. В то время бельгийская компания искала врача для разработки медицинского проекта по 3D-визуализации компьютерной томографии. Всему приходилось учиться на ходу, говорит он. Медицинских проектов в Украине практически не делают, потому что нет производства сложного медоборудования. С каждым новым проектом приходится учиться заново.

"Надо разобраться, как программа работает, на какой платформе, как ее тестировать – каждый раз инструменты разные, и приходится учиться по ходу. То есть, я все время в положении ученика, который учится с нуля", – добавляет Андрей.

Чтобы попасть в IT, нужен хороший английский, также нужно обладать уникальным навыком, которого нет у обычного программиста. Например, такой навык – медицинское образование, считает Набоков.

"На своих ошибках я начал все больше углубляться в IT"

Дмитрий Софина учился на историка, а позже на финансиста, сейчас он – основатель ІТ компании Winstars Technology LLC.



Фото: pixabay.com

Все началось с работы в банке и размышлений, как сделать банковские программы и системы приема платежей удобнее. Путем проб и ошибок Дмитрий создал финтех-стартапы Beyond Broke, Rocket Finance, участвовал в разработке Rocket Credit.

"Я путал Java и Javascript. Для меня слова REST API были скорее матом. Но на своих ошибках я начал все больше углубляться в тематику ", – вспоминает он.

Самообучение и общение со специалистами помогли Дмитрию получить базовые знания. В какой-то момент понял, что идти дальше разработчиком – поздно, а лучше нанять профессионалов и ставить задачи.

"Есть люди, у которых мозг заточен быть разработчиком, который может создавать, рассчитывать. Но эти люди думают, что код – это сложно. На самом деле, это как иностранный язык – его можно изучить. Таким людям я бы посоветовал только одно – просто брать и самостоятельно разрабатывать. Для тех, у кого нет склонностей работать с кодом, вычислять, но которые очень коммуникабельн, продвинуты, всегда генерируют какие-то идеи – я бы посоветовал им внедрять эти идеи. А для этого нужно устраиваться в IT-компании, или запускать собственные проекты в качестве проект-менеджера, Product Owner, бизнес-аналитика и так далее", – советует Дмитрий Софина.

"Если мотивация только в деньгах, то вероятность не достигнуть цели – 90%"

Работал журналистом, ушел в IT. Данил Царев – Product Owner (человек, который управляет созданием продукта и отвечает за то, что получится в результате) в одной из ІТ-компаний. До этого он 10 лет проработал в медиа.

"В 2012 году у меня уже был стартап, и я еще тогда задумывался, хотел что-то изменить. Я пошел на один из тренингов, но не скажу, что он чему-то поспособствовал. Просто я давно интересовался этой темой", – говорит Данил.

На курсах выучить программирование невозможно, считает он. Прийти на собеседование, когда за спиной только проект, сделанный на курсах, недостаточно.

"Только два-три человека, которые ходили со мной на тренинги, остались в ІТ. Они действительно хотели этим заниматься, а курсы были десятой частью того, что они делали параллельно. Понятно, что в этой сфере зарплаты совсем другие. Если мотивация только в деньгах, то вероятность не достигнуть цели – 90%", – считает он.

Нужно много времени и желание

"Около половины наших студентов – люди, которые раньше с программированием вообще не были знакомы. У нас много студентов, которые раньше были "гуманитариями" (историки, филологи, журналисты, преподаватели, юристы, переводчики и т.д.). Они показывают хороший прогресс и движутся иногда даже быстрее чем те, кто уже занимался программированием. Все зависит от самого человека, его мотивации и количества времени, которое он этому уделяет", – рассказывают на образовательной IT-фабрике UNIT Factory.

Самое большое заблуждение – то, что можно научиться программированию за месяц и сходу зарабатывать большие деньги. Программирование – очень динамичная сфера, в которой постоянно что-то меняется и появляется новое. Чтобы стать хорошим специалистом, надо приложить очень много усилий. Поэтому в ту же UNIT Factory набирают студентов, оценивая способности и мотивацию, а вот образование во внимание не берут.

Фото: pixabay.com

А вот для работы в сфере Data Science (операции с данными) переучиться гораздо сложнее. Без математики в этой отрасли сложно стать специалистом. Работу с данными часто слишком романтизируют – сложные алгоритмы, нейронные сети, говорит руководитель uData School Ирина Зайцева. На самом деле, 90% времени тратится на подготовку данных – очищение, систематизацию, лейблинг, то есть на монотонную, но очень важную работу. Каждый, кто хочет работать с данными, должен это понять и принять как неотъемлемую часть профессии.

"В сфере работы с данными есть различные профессии – аналитикам данных нужно меньше математических знаний, но больше навыков поиска и усвоения новых отраслевых знаний, письменной и устной коммуникации. Data Scientist – профессия глубоко математическая, а data инженеру дополнительно пригодятся навыки программирования. Поэтому гуманитарии могут претендовать на позицию аналитика данных при условии наличия хотя бы среднего уровня математических знаний и базовых навыков работы с базами данных", – говорит Ирина Зайцева.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выборы президента повлияли на рынок труда.

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