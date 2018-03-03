Тотальная слежка или удобство? Facebook начала автоматически распознавать лица

С началом марта 2018 года случилось то, чего опасались многие параноики. Начиная с 1 марта крупнейшая в мире социальная сеть Facebook начала автоматически распознавать лица всех жителей планеты Земля. Новая функциональная возможность была добавлена по большей части ради борьбы с людьми, которые выкладывают в сеть чужие фотографии, тем самым нарушая права на неприкосновенность личной жизни.

Уже сейчас Facebook вовсю распознает лица людей на фотографиях, но только не в Канаде и странах Евросоюза, потому как власти этих стран выступили против такой функции, посчитав ее незаконной.

С помощью новой функции любой желающий может находить фотографии с собой даже в том случае, если выложивший их в сеть пользователь на них никакого не отметил. Представители соцсети уверяют, что многим людям, в том числе знаменитостям, это поможет бороться с нарушителями прав на личную жизнь.

Кроме того, новая возможность придется по душе пользователям, имеющим проблемы со зрением, потому как теперь они могут узнать, кто изображен на фотографии, даже если самостоятельно рассмотреть лицо не получается. Функция распознавания лица в Facebook прямо "из коробки" активирована для всех, однако, при желании, ее можно отключить, чтобы обезопасить себя.

В настройках Facebook появился отдельный специальный раздел под названием "Распознавание лиц", в котором находится одноименная настройка. Чтобы запретить соцсети выполнять поиск по опубликованным фото, необходимо отключить ее. В скором будущем разработчики планируют расширить функциональные возможности новой опции, чтобы автоматическое распознавание лиц при помощи искусственного интеллекта и нейронной сети приносило больше пользы.

Кроме того, уже совсем скоро администрация Facebook хочет начать бороться с фейковыми аккаунтами, используя продвинутую систему распознавания лиц. К примеру, если у какого-то личности имеется верифицированная страница, а эта функция активна, то все пользователи, которые попытаются установить к себе на аватар или добавить в личную альбом чужую фотографию, будет блокироваться за нарушение правил социальной сети, однако конкретное решение на этот счет администрация еще не приняла.

Кроме того, буквально пару недель назад, эта крупнейшая в мире соцсеть приступила к тестированию новой функции, предназначенной для борьбы с неадекватными людьми, публикующими плохие комментарии, направленные на то, чтобы каким-то образом задеть чьи-то чувства или взгляды.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook удвоит штат безопасности из-за обвинений в сторону России,

Также сообщалось, что Украинцы получили возможность разводиться через Facebook

О том, для чего на самом деле созданы тесты в соцсетях, смотрите на видео ниже:



