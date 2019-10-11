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Toyota Mirai: в Японии представили самый красивый водородомобиль

Toyota Mirai является заднеприводным роскошным седаном и поступит в продажу в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:58
Mirai 2020 проедет на 30% дальше предыдущей модели
Mirai 2020 проедет на 30% дальше предыдущей модели
Фото: CNET

В то время, как мировые автопроизводители пытаются разработать электромобили или улучшить экономические и экологические показатели двигателей внутреннего сгорания, Toyota пошла по иному пути – водородные топливные элементы. На днях японский автоконцерн представил новую модель Toyota Mirai на водородной силовой установке, которая будет показана на предстоящем автосалоне 2019 Tokyo Motor Show.

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Водородомобили сочетают в себе лучшее от электромобилей и ДВС: бескорпусную двигательную установку в сочетании с дальностью и временем заправки традиционного автомобиля. Toyota Mirai второго поколения является роскошным седаном, работающий на водородных топливных элементах.

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Модели первого поколения поступили в продажу в 2015 году. Большинство Mirai были ориентированы рынок Северной Америки, в частности, в штат Калифорния. Несмотря на то, что авто доступно и в Европе, и в Японии, на долю штата США приходится почти 66% мировых продаж автомобиля, составляющих 9000 единиц.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
Фото: CNET

Во втором поколении Mirai, японский автопроизводитель постарался сделать автомобиль не столько практичным, сколько престижным, изменив свой имидж с Prius Joe на более роскошный Lexus GS. Как седан Lexus, Mirai 2020 будет заднеприводным седаном. Автомобиль может похвастаться динамичным обликом, который, в целом, стал более современным и привлекательным. В глаза бросаются большие 20-дюймовые колесные диски.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
Фото: TechSpot

Общие габариты составляют 4975 × 1885 × 1470 мм, колесная база — 2920 мм. В салоне есть место для пяти человек. Автомобиль выполнен в новом синем цвете: окраска выполняется в несколько слоев для создания эффекта глубины.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
Фото: CNET

Характеристики силовой платформы пока держатся в секрете. Но утверждается, что Mirai нового поколения в плане запаса хода примерно на 30% превосходит предшественника. А это означает, что на одной заправке водородом автомобиль сможет преодолеть расстояние до 650 км.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
Фото: CNET

Поначалу машина появится на рынках Японии, Соединенных Штатов и Европы. Произойдет это в конце 2020 года. Цены производитель объявит позднее.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
Фото: CNET

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что владельцы Tesla ездят на бомбе – обнаружен брак батареи. Также аналитики определили самые надежные автомобили в мире.

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Источник: TechSpot
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