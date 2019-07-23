Uber будет возить и кормить целый месяц за 645 гривен

Компания Uber предложит месяц бесплатного пользования электротранспортом и доставку еды Uber Eats

Абонемент будет доступен за 24,99 долларов в месяц Фото: Mashable

Uber тестирует услугу, которая будет включать в себя поездки на такси, доставку еды, а также доступ к скутерам и велосипедам за ежемесячную абонентскую плату. Услуга первое время будет запущена только для жителей Сан-Франциско и Чикаго. Об этом сообщает Mashable.

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Жителям этих мегаполисов вскоре компания предоставит возможность приобрести проездной абонемент на бесплатные поездки на электровелосипедах и скутерах Jump, бесплатную доставку Uber Eats, а также скидки на такси и каршеринг за 24,99 долларов в месяц (645 гривен).

Описание всех услуг абонемента от Uber Фото: Mashable

Под "бесплатным" электротранспортом подразумевается поездка на электросамокатах и скутерах по 30 минут ежедневно – свыше этого времени придется доплачивать.

Uber Eats можно будет вызывать бесплатно ежедневно Фото: Unsplash

Услуга напоминает Rider Pass по такой же стоимости, которая уже доступна в более чем 20 городах по всему миру. Отличием нововведения Uber от Rider Pass является отсутствие у последней услуги Uber Eats. Весной TechCrunch также сообщал, что Uber Eats параллельно запускает услугу ежемесячного абонемента в размере 9,99 долларов для бесплатной доставки еды тем, кто часто пользуется сервисом.

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Uber также тестирует карты лояльности по более низкой цене для получения более ограниченных преимуществ, таких как отдельные скидки на проезд или бесплатную доставка заказов по определенной цене, например, не более 20 долларов.

Напомним, что ранее эксперты выяснили печальную статистику – электросамокаты калечат тысячи людей каждый год. В то же время электроскутерам предрекают скорую смерть.

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