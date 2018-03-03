Убийца Instagram: новая социальная сеть стремительно растет во всем мире

Недавно мы обсуждали, что такое GetContact и почему оно разрушает семьи по всему миру, а последние несколько дней в западных СМИ только и обсуждают новую социальную сеть Vero, которая неожиданно набрала большую популярность. Создатели называют ее самой "аутентичной", а некоторые западные СМИ уже окрестили сервис "убийцей" Instagram, передает AIN.UA.

Vero была запущена в 2015 году, но популярность набрала только в феврале 2018-го. Основатель сервиса — ливанский миллиардер и предприниматель Айман Харири. Он говорит, что идея Vero к нему пришла из-за "разочарования во всех существующих социальных сетях".

За последнюю неделю Vero поднялась на высшие строчки в американских App Store и Google Play в категории "Бесплатные приложения", а также вышла на показатель в 500 000 загрузок в день суммарно на iOS и Android.

Для сравнения — до этого за все время существования сервиса приложения скачали всего 600 000 раз. В Vero объясняют такую популярность тем, что в социальную сеть начали мигрировать участники тату и косплей-сообществ. В Instagram, например, сейчас насчитывается более 500 000 публикаций с хештегом #vero.

Главные особенности Vero — хронологическая лента и отсутствие рекламы. Как отмечает Харири, отсутствие рекламы — принципиальное отличие Vero от других сервисов. Другая особенность, на которую активно обращают внимание создатели, — минимальное количество данных, которые сервис собирает о пользователях.

Во всем остальном социальная сеть работает по аналогии с Instagram и Facebook. Здесь можно публиковать фото, видео, ссылки, отзывы о книгах, фильмах и сериалах, а также делиться местоположением. Пользователь может добавлять друзей и общаться с ними в чатах. Одна из "фич" Vero — возможность указывать уровень отношений с людьми в сервисе (близкие друзья, друзья, знакомые и подписчики) и публиковать записи только для определенной группы.

Vero уже заключила партнерство с известными брендами (британский GQ) и знаменитостями, среди которых певица Charlie XCX и режиссер Зак Снайдер. Они предоставляют эксклюзивный контент для социальной сети.

Социальная сеть планирует зарабатывать на подписке. Создатели говорят, что плата будет составлять "несколько долларов" в год. Правда, когда подписка заработает неизвестно — пока что сервисом можно пользоваться бесплатно. Также создатели социальной сети планируют сделать из Vero маркетплейс, где бренды смогут продавать свой товар, а сервис будет брать за это комиссию. Например, в октябре 2016 года через Vero был продан автомобиль Aston Martin за $1 млн.

Несмотря на популярность, многие пользователи уже недовольны социальной сетью. Например, в Twitter люди жалуются на постоянные сбои в работе сервиса. "Приложение очень медленное, вероятно, из-за притока новых пользователей. Ко всему прочему, интерфейс очень запутан", — написал журналист Mashable Брайан Корбер.

Другие СМИ узнали о прошлом основателя Vero Аймара Харири. Издание Daily Beast опубликовало статью, где рассказало, как Харири работал заместителем главы уже не существующей строительной компании Saudi Oger. Во времена его работы компания не выплачивала зарплату более 31000 сотрудникам, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться властям Саудовской Аравии. Эта история также спровоцировала негативные отзывы пользователей.

Daily Beast также обратило внимание, что отдел разработки Vero находится в России: "Множество стартапов отдают разработку на аутсорс, но не все генеральные директора имеют братьев, близких к Путину". Издание имеет в виду брата Аймара Харири, создателя Vero, Саада. Ранее Саад Харири занимал пост премьер-министра Ливана и активно вел переговоры о сотрудничестве с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что немцам разрешат не писать свои настоящие имена в социальных сетях

О том, как итальянский миллионер стал звездой социальных сетей, смотрите на видео ниже:







