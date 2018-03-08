Ученые шокированы новой находкой на Марсе

Сегодня, 15:33

NASA буквально на этой неделе разместило изображение отслеживания движения песчаных дюн на Марсе

Ученые удивились находке. Фото: pixabay
Ученые удивились находке. Фото: pixabay

Новый снимок орбитального аппарата NASA под названием Mars Reconnaissance доказывает, что чувство порядка для нашей планеты не является исключительным. Аппарат прислал изображения довольно удивительных симметричных песчаных дюн на поверхности Марса. Как "грибы после дождя" тут же появились уфологи, которые заметили в этих дюнах след присутствия инопланетян.

NASA буквально на этой неделе разместило изображение отслеживания движения песчаных дюн на Марсе через Северный полюс планеты, однако более пристальный взгляд показал факт того, что огромное количество песчаных валунов уложено на поверхности спустя равные промежутки расстояния. НЛО-энтузиасты уже сейчас задаются вопросом о том, является ли это плодом стараний инопланетян. Как бы то ни было, исследователи признают, что это одна из наиболее странных вещей, которые когда-либо были запечатлены на поверхности Красной планеты.

На Земле в Арктике такие камни могут образоваться в ходе процесса так называемого "морозного волнения". С морозным валом многократное замораживание и оттаивание грунтовых пород может выводить камни на поверхность и организовывать их в целые груды, круги и даже полосы. На Земле один из подобных температурных циклов занимает около года, но на Марсе он может быть связан с изменениями положения орбиты планеты относительно Солнца, что занимает значительно больше времени.

Напомним, ранее сообщалось, что космическая Tesla Roadster Маска может "заразить" Марс земными бактериями,

Также сообщалось, что на Марсе найдены кристаллы с загадочными узорами

О том, как Илон Маск запускал ракету на Марс, смотрите на видео ниже:
Марс

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Источник:

vladtime.ru

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