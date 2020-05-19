В Бразилии потерпел крушение НЛО: свидетели в панике

После крушения неизвестного летающего объекта в интернете начались странности – кто-то активно удаляет посты с видеороликами об этом необъяснимом явлении

Тысячи жителей Бразилии стали очевидцами огромного НЛО в небе над страной. Социальные сети наводнили ролики, снятые на смартфоны, как некий летающий объект дискообразной формы кружит высоко в небе и светится синими, красными и желтыми огнями. На одном видео можно заметить, что огни расположены в виде треугольника. Позднее появились сообщения о том, что этот жуткий объект потерпел крушение в бразильском тропическом лесу.

Однако дальше начались странности. Очевидцы также сообщают, что Google карты скрыли снимки с места крушения НЛО. Затем Express.co заметили, что десятки постов с хэштегом #MageUFO в Twitter "исчезли", а также на Reddit начали удалять посты, касающиеся бразильских НЛО.

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После чего уфологи поделились ссылкой на спутниковый снимок Google Maps, на котором изображен лес в Маже, расположенный к северу от Рио-де-Жанейро. На снимке виднелось что-то белое причудливой формы. Мгновенно фото породило несколько теорий заговора. Но этот объект на карте получил рациональное объяснение.

Это изображении впоследствии было удалено из Google maps Фото: Hi-News

"То, что люди видят на снимках, – это отражение, которое временно перегружает датчик спутника. По существу, солнечные лучи отразились от поверхности здания под прямым углом, что ненадолго "ослепило" спутник. Это довольно распространенное явление", – объяснил представитель Google попытался объяснить изданию Vice.

Свидетели также сообщили о громких взрывах и выстрелах вблизи места крушения объекта, а также о повышенном внимании полицейских и военных к происходящему. Так или иначе, даже если неопознанный летающий объект в небе над Бразилией и правда корабль пришельцев, все же, более разумным объяснением является спутник или другое, возможно, ранее неизвестное науке астрономическое явление.

Напомним, что ранее Пентагон официально признал наличие НЛО и опубликовал видео. Позднее ученые раскрыли важную тайну происхождения НЛО.

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