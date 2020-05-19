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В Бразилии потерпел крушение НЛО: свидетели в панике

После крушения неизвестного летающего объекта в интернете начались странности – кто-то активно удаляет посты с видеороликами об этом необъяснимом явлении

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:10

Тысячи жителей Бразилии стали очевидцами огромного НЛО в небе над страной. Социальные сети наводнили ролики, снятые на смартфоны, как некий летающий объект дискообразной формы кружит высоко в небе и светится синими, красными и желтыми огнями. На одном видео можно заметить, что огни расположены в виде треугольника. Позднее появились сообщения о том, что этот жуткий объект потерпел крушение в бразильском тропическом лесу.

Однако дальше начались странности. Очевидцы также сообщают, что Google карты скрыли снимки с места крушения НЛО. Затем Express.co заметили, что десятки постов с хэштегом #MageUFO в Twitter "исчезли", а также на Reddit начали удалять посты, касающиеся бразильских НЛО.

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После чего уфологи поделились ссылкой на спутниковый снимок Google Maps, на котором изображен лес в Маже, расположенный к северу от Рио-де-Жанейро. На снимке виднелось что-то белое причудливой формы. Мгновенно фото породило несколько теорий заговора. Но этот объект на карте получил рациональное объяснение.

Это изображении впоследствии было удалено из Google maps
Это изображении впоследствии было удалено из Google maps
Фото: Hi-News

"То, что люди видят на снимках, – это отражение, которое временно перегружает датчик спутника. По существу, солнечные лучи отразились от поверхности здания под прямым углом, что ненадолго "ослепило" спутник. Это довольно распространенное явление", – объяснил представитель Google попытался объяснить изданию Vice.

Свидетели также сообщили о громких взрывах и выстрелах вблизи места крушения объекта, а также о повышенном внимании полицейских и военных к происходящему. Так или иначе, даже если неопознанный летающий объект в небе над Бразилией и правда корабль пришельцев, все же, более разумным объяснением является спутник или другое, возможно, ранее неизвестное науке астрономическое явление.

Напомним, что ранее Пентагон официально признал наличие НЛО и опубликовал видео. Позднее ученые раскрыли важную тайну происхождения НЛО.

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Источник: Hi-News
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