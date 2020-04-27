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Пентагон официально показал видео с НЛО: что произошло

27 апреля, 23:51

Елена Кузьмич

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены НЛО (неопознанные летающие объекты – Ред.).

Об этом сообщается в информации американского военного ведомства.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". ВМС США ранее признали подлинность этих видео.

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"По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная Пентагоном публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем ВС США. Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще", — пояснили в Министерстве обороны США. При этом Пентагон подчеркнул, что "воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные".

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007–2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

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Видео: Пентагон

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

Видео: Пентагон

После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

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Ранее сообщалось, что Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51.

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Источник: ТАСС

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