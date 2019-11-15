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В Instagram исчезают лайки: что грозит социальной сети

Отключение лайков происходит по всему миру, но пока лишь выборочно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Закрытие "сердечек" может сильно ударить по блогерам
Закрытие "сердечек" может сильно ударить по блогерам
Фото: Unsplash

Ранее Instagram анонсировала внедрение функции отключения лайков в социальной сети. В ночь на 15 ноября многие пользователи Инстаграма обратили внимание на то, что они перестали видеть лайки. О том, почему счетчики лайков внезапно исчезли, говорится в сообщении Instagram в Twitter.

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"Начиная с сегодняшнего дня, мы расширяем наш тест во всем мире. Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в ленте, если только они не принадлежат вам", – говорится в сообщении.

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Instagram преследует новую цель – отучить пользователей социальной сети не гнаться за лайками, а уделять больше вниманию контенту и его качеству. Более того, желание выделиться среди участников социальной сети часто приводит к нездоровой мании и вызывает психологические проблемы.

Ранее тестовый запуск с отключением "сердечек" в Instagram состоялся в семи странах – Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Бразилии, Ирландии, Италии и Японии. Как отмечают в Instagram, результаты показали позитивные отзывы несмотря на то, что молодежь испытала стресс. Поэтому с сегодняшнего дня покрытие тестовой функции расширится по всему миру, чтобы получить как можно больше обратной связи от сообщества.

Пользователей просят приготовиться к тому, что после окончания тестового периода счетчик лайков и просмотров будет отключен навсегда. Владельцы аккаунта по-прежнему смогут видеть, кто выразил симпатию их записи, но для получения точного количества им придется пересчитывать имена вручную. Подписчики же увидят только несколько имен общих друзей, лайкнувших пост.

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Есть у ограничения и обратный эффект. Закрытие "сердечек" может сильно ударить по взаимоотношениям брендов с блогерами. Так как счетчик перестанет быть публичным, маркетинговым агентствам придется полагаться на данные, предоставляемые самими Instagram-блогерами, которые не всегда могут быть правдивыми (например, скриншоты можно подделать). В соцсети добавили, что понимают ценность счетчика лайков для некоторых пользователей, поэтому Instagram работает над новыми функциями, которые позволят "продемонстрировать ценность" той или иной учетной записи.

Напомним, что ранее в Facebook впервые рассказали, что удаляют из Instagram. Также недавно Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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Источник: ixbt.com
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