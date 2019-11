В Instagram исчезают лайки: что грозит социальной сети

Отключение лайков происходит по всему миру, но пока лишь выборочно

Ранее Instagram анонсировала внедрение функции отключения лайков в социальной сети. В ночь на 15 ноября многие пользователи Инстаграма обратили внимание на то, что они перестали видеть лайки. О том, почему счетчики лайков внезапно исчезли, говорится в сообщении Instagram в Twitter.

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

"Начиная с сегодняшнего дня, мы расширяем наш тест во всем мире. Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в ленте, если только они не принадлежат вам", – говорится в сообщении.

Instagram преследует новую цель – отучить пользователей социальной сети не гнаться за лайками, а уделять больше вниманию контенту и его качеству. Более того, желание выделиться среди участников социальной сети часто приводит к нездоровой мании и вызывает психологические проблемы.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2