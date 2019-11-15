В Instagram исчезают лайки: что грозит социальной сети

Отключение лайков происходит по всему миру, но пока лишь выборочно

Закрытие "сердечек" может сильно ударить по блогерам Фото: Unsplash

Ранее Instagram анонсировала внедрение функции отключения лайков в социальной сети. В ночь на 15 ноября многие пользователи Инстаграма обратили внимание на то, что они перестали видеть лайки. О том, почему счетчики лайков внезапно исчезли, говорится в сообщении Instagram в Twitter.

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

"Начиная с сегодняшнего дня, мы расширяем наш тест во всем мире. Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в ленте, если только они не принадлежат вам", – говорится в сообщении.

Instagram преследует новую цель – отучить пользователей социальной сети не гнаться за лайками, а уделять больше вниманию контенту и его качеству. Более того, желание выделиться среди участников социальной сети часто приводит к нездоровой мании и вызывает психологические проблемы.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Ранее тестовый запуск с отключением "сердечек" в Instagram состоялся в семи странах – Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Бразилии, Ирландии, Италии и Японии. Как отмечают в Instagram, результаты показали позитивные отзывы несмотря на то, что молодежь испытала стресс. Поэтому с сегодняшнего дня покрытие тестовой функции расширится по всему миру, чтобы получить как можно больше обратной связи от сообщества.

Пользователей просят приготовиться к тому, что после окончания тестового периода счетчик лайков и просмотров будет отключен навсегда. Владельцы аккаунта по-прежнему смогут видеть, кто выразил симпатию их записи, но для получения точного количества им придется пересчитывать имена вручную. Подписчики же увидят только несколько имен общих друзей, лайкнувших пост.

Есть у ограничения и обратный эффект. Закрытие "сердечек" может сильно ударить по взаимоотношениям брендов с блогерами. Так как счетчик перестанет быть публичным, маркетинговым агентствам придется полагаться на данные, предоставляемые самими Instagram-блогерами, которые не всегда могут быть правдивыми (например, скриншоты можно подделать). В соцсети добавили, что понимают ценность счетчика лайков для некоторых пользователей, поэтому Instagram работает над новыми функциями, которые позволят "продемонстрировать ценность" той или иной учетной записи.

Напомним, что ранее в Facebook впервые рассказали, что удаляют из Instagram. Также недавно Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.