В iOS 12 нашли упоминание секретного устройства от Apple

По слухам, новое устройство будет представлено в октябре

В коде iOS 12 нашли упоминание о новом планшете. Фото: Encyclopedic News

В релизной версии прошивки iOS 12 хакеры нашли упоминание о следующем планшете Apple – обновленном iPad Pro 2018. Судя по обнаруженной информации, новый планшет станет еще более продвинутым решением для работы.

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В Pad Pro 2018 появится разъем USB Type-C с поддержкой выхода на внешние 4K мониторы. Напомним, что аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в начале сентября уже высказывал предположение о вероятной замене порта Lightning на USB Type-C в Pad Pro.

Обнаруженная опция вывода изображения на внешний экран в iOS 12 Фото: appleinsider.ru

Нововведение позволит новому iPad Pro составить серьезную конкуренцию планшетам от Wacom. Подобное решение позволит превратить самый мощный планшет Apple в удобный настольный компьютер для простых задач: веб-серфинга, запуска видеоигр, а также для комфортной работы в графических редакторах.

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По слухам презентация iPad Pro состоится в октябре. На следующем мероприятии Apple покажет не только планшет, но и увеличенный MacBook с диагональю дисплея 13 дюймов и поддержкой дактилоскопического сканирования.

Напомним, что ранее Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone. Вместе с тем у iPad 2018 обнаружили неприятную особенность.