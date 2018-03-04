Apple запатентовала MacBook с двумя экранами

Ноутбук будет оснащен тачскрином, который можно использовать как в качестве клавиатуры, так и вместо графического планшета

Недавно стало известно, что компания Apple запатентовала новую разработку, а именно — MacBook с двумя экранами. Ноутбук будет оснащен тачскрином, который можно использовать как в качестве клавиатуры, так и вместо графического планшета.

Apple планируют создать две модели таких MacBook-ов — один из них будет выполнен в форме классического лэптопа, а второй будет состоять из двух экранов, которые можно разъединить и использовать отдельно друг от друга.

Чертеж будущей разработки выглядит так.

Пока неизвестно, как будет выглядеть макет прототипа и когда ноутбук появится в продаже. Любители ноутбуков от Apple надеются, что новая модель MacBook удивит не только двумя экранами, но и окажется действительно инновационной разработкой.

Напомним, накануне Apple представит самый большой iPhone на две сим-карты к концу года.

Ранее сообщалось, что Apple прекратит выпуск iPhone X. Компания не справляется с планом продаж, считают аналитики.