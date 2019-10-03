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Великобритания построит "космический мост" между Лондоном и Сиднеем

Космические агентства Великобритании и Австралии разрабатывают гиперзвуковой "космический самолет"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Перелет от Лондона до Сиднея займет всего 4 часа
Перелет от Лондона до Сиднея займет всего 4 часа
Фото: Pinterest

К 2030 году гиперзвуковые рейсы позволят людям путешествовать из Великобритании в Нью-Йорк за 1 час или достигать Австралии за 4 часа. Такие амбициозные планы для себя поставили космическе агентства Великобритании и Австралии. Недавно эти две страны подписали соглашение о сотрудничестве и развития космической отрасли для создания первого в мире "космического моста", сообщает CNN.

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"Соглашение о "космическом мосте" принесет значительную выгоду как нашим космическим предприятиям, так и предоставит новые возможности для торговли и инвестиций, а также обмена знаниями, патентами и идеями. Мы рады объявить о плотном сотрудничестве с Австралийским космическим агентством", – прокомментировал генеральный директор космического агентства Великобритании Грэм Тернок.

Синергетический ракетно-воздушный двигатель (SABER)
Синергетический ракетно-воздушный двигатель (SABER)
Фото: CNN

Часть этого сотрудничества включает в себя работу над созданием нового гиперзвукового самолета, работающего на британском реактивном двигателе нового поколения, в настоящее время разрабатываемого компанией Reaction Engines. Синергетический ракетно-воздушный двигатель (SABER) обладает топливной эффективностью традиционного реактивного двигателя в сочетании с мощностью и скоростными характеристиками ракеты.

"Ракетный двигатель SABRE позволить нам добраться до Австралии всего за 4 часа. По нашим прогнозам, первые коммерческие полеты гиперзвуковых самолетов начнутся в 2030 году", – заявил Грэм Тернок.

Реактивные двигатели нового поколения уже провели успешные испытания
Реактивные двигатели нового поколения уже провели успешные испытания
Фото: CNN

Реактивные двигатели нового поколения уже провели успешные испытания предохладителя в апреле 2019 года, в которых имитировались условия полета на скорости 3.3 Маха (скорости, которая в 3 раза быстрее звука). Это моделирование проводилось на испытательном полигоне Колорадо в США.

Предохладитель был протестирован, чтобы убедиться, что компоненты двигателя не будут повреждены или расплавлены вследствие трения о воздух на экстремально высоких скоростях. Компания заявила, что система охлаждения способна понизить температуру газов, разогретых свыше 1000°C, до температуры окружающей среды менее чем за 1/20 секунды.

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За последние 4 года фонд Reaction Engines привлек более 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов) и привлек интерес многих известных в отрасли компаний, включая BAE Systems, Rolls-Royce и Boeing.

Также в настоящее время завершается строительство испытательного комплекса в Бакингемшире, Великобритания, который будет служить местом для первой наземной демонстрации воздушно-реактивного двигателя SABER.

Напомним, что ранее Германия начала разработку гиперзвуковой ракеты. В свою очередь NASA хочет преодолеть звуковой барьер без шума. Также частные компании заинтересованы в разработке сверхзвукового пассажирского самолета.

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Источник: CNN
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