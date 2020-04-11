Возрождение "Волги": как будет выглядеть новый ГАЗ

В сети появились изображения нового дизайна российского седана Aurus Volga

В интернете появились первые изображение возрожденной модели российского седана Горьковского автозавода – "Волги". Автомобиль должны представить в 2020 году. Опубликованные изображения не являются официальными, а скорее видением дизайнеров о том, как может выглядеть автомобиль, основываясь на слухах относительно новинки.

По мнению авторов изображений, новую "Волгу" могут создать на базе представительского седана Aurus Senat, но с рядом оригинальных и отличительных элементов. Спереди появится широкая хромированная решетка радиатора, схожая с таковой на ГАЗ-3102.

Aurus Volga Фото: Колеса.ru

Со стороны новую "Волгу" можно будет узнать по подштамповке вдоль всего кузова, расположенной чуть ниже дверных ручек – такую имеют все серийные Волги, начиная с модели ГАЗ-24 с 1966 года. Появятся новые горизонтальные фонари, вызывающие ассоциации с тем же представительским ГАЗ-3102.

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Так как с выпуском рядной четверки модульного семейства НАМИ пока есть некоторые сложности, первые партии Aurus Volga будут выпускать с 2,7-литровым мотором от ГАЗели УМЗ Evotech A274 (107 л.с.). В ближайшем будущем обещают добавить версию с V8 от Aurus Senat. Планируется отдельная модификация с мотором V12.

Aurus Volga Фото: Колеса.ru

"Волга" – советский, а позже российский бренд, ведущий свою историю с 1956 года, когда на свет появился ГАЗ-21. Последние "Волги" были выпущены в 2009 году, с тех пор периодически ходили разные слухи относительно дальнейшей судьбы модели. В частности, была информация о том, что под именем Волга будут выпускать грузопассажирский фургон. Однако теперь стало ясно, что будет возрожден именно седан.

Напомним, что ранее в Украине засветилась редчайшая Волга 3111. Также недавно в Украине старый ГАЗ-21 превратили в "электро-Волгу".

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