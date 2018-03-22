Выяснилось, для чего древние майя разводили собак

Исследователи изучили кости животных, найденные в 2012 году во время раскопок

Индеец со своим псом. Фото: Pic2.me

Сейчас бывают случаи, что студентки обменивают свои обнаженные фото на щенка, а раньше древнее племя майя выращивали собак и других животных для торговли в ритуальных целях. Это обнаружили ученые из Смитсоновского института тропических исследований.

Исследователи изучили кости животных, найденные в 2012 году во время раскопок древнего города майя Сейбаль в Гватемале. Углерод имеет два стабильных изотопа. Один характерный для диких растений, другой – для домашних. Содержание изотопов позволило определить, чем питались животные, передает gazeta.ua

Кости датированы 700-350 гг. До нашей эры. Установлено, что в этот период времени собак кормили кукурузой. Это говорит о том, что они уже были одомашнены, как кошки и индейки. Это древнейшее свидетельство приручения животных в передкласичну эпоху цивилизации майя.

Ученые предполагают, что собак выращивали для торговли. Их продавали для участия в религиозных ритуалах. Большинство костей животных были обнаружены на территории церемониального комплекса.

"В Азии, Африке и Европе одомашнивания животных шло рука об руку с развитием городов. Но в Северной и Южной Америке люди, возможно, выращивали животных для церемониальных целей. Развитие городов, похоже, не было напрямую связано с развитием животноводства", – говорит археолог Эшли Шарп.

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