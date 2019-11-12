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Xiaomi представила умный гаджет за 100 грн

Устройство Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 призвано управлять всей техникой в доме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Фото: ixbt.com

Китайский производитель Xiaomi представил устройство для "умного" дома стоимостью в 4 доллара (100 грн). Устройство представляет собой термометр Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2. Это уже второй гаджет в линейке умных термометров, который вышел в новом дизайне и с улучшенными функциями, а также по более низкой цене. Новинку можно предзаказать через краудфандинговую платформу.

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У предыдущего гаджета использовался ЖК-экран, а новая модель получила квадратный экран с ультранизким энергопотреблением. Также Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 отказался от использования батареек AAA в пользу батарейки "таблетки" типа CR2032.

Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Фото: ixbt.com

У гаджета от Xiaomi есть встроенный высокоточный датчик температуры и влажности Swiss Sensirion, который способен обнаруживать колебания температуры до 0,1° C и влажности до 1%. Гаджет может работать с другими устройствами умного дома, включая кондиционер, увлажнитель воздуха и нагреватель, которые могут включаться и отключаться при заданных параметрах температуры и влажности. Контроль со смартфона также присутствует.

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У Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 есть детский режим, который будет уведомлять вас, когда температура и влажность выходят за пределы параметров, подходящих для вашего ребенка.

Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Фото: 3dnews

Напомним, что ранее эксперты признали лучшим камерафоном 2019 года модель от Xiaomi. Также недавно Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене.

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Источник: ixbt.com
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