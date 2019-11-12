Xiaomi представила умный гаджет за 100 грн
Устройство Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 призвано управлять всей техникой в доме
Китайский производитель Xiaomi представил устройство для "умного" дома стоимостью в 4 доллара (100 грн). Устройство представляет собой термометр Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2. Это уже второй гаджет в линейке умных термометров, который вышел в новом дизайне и с улучшенными функциями, а также по более низкой цене. Новинку можно предзаказать через краудфандинговую платформу.
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У предыдущего гаджета использовался ЖК-экран, а новая модель получила квадратный экран с ультранизким энергопотреблением. Также Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 отказался от использования батареек AAA в пользу батарейки "таблетки" типа CR2032.
У гаджета от Xiaomi есть встроенный высокоточный датчик температуры и влажности Swiss Sensirion, который способен обнаруживать колебания температуры до 0,1° C и влажности до 1%. Гаджет может работать с другими устройствами умного дома, включая кондиционер, увлажнитель воздуха и нагреватель, которые могут включаться и отключаться при заданных параметрах температуры и влажности. Контроль со смартфона также присутствует.
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У Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 есть детский режим, который будет уведомлять вас, когда температура и влажность выходят за пределы параметров, подходящих для вашего ребенка.
Напомним, что ранее эксперты признали лучшим камерафоном 2019 года модель от Xiaomi. Также недавно Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене.
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