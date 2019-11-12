Xiaomi представила умный гаджет за 100 грн

Устройство Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 призвано управлять всей техникой в доме

Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 Фото: ixbt.com

Китайский производитель Xiaomi представил устройство для "умного" дома стоимостью в 4 доллара (100 грн). Устройство представляет собой термометр Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2. Это уже второй гаджет в линейке умных термометров, который вышел в новом дизайне и с улучшенными функциями, а также по более низкой цене. Новинку можно предзаказать через краудфандинговую платформу.

Смотрите также в сюжете о том, как избавиться от зависимости от гаджетов:

У предыдущего гаджета использовался ЖК-экран, а новая модель получила квадратный экран с ультранизким энергопотреблением. Также Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 отказался от использования батареек AAA в пользу батарейки "таблетки" типа CR2032.

Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 Фото: ixbt.com

У гаджета от Xiaomi есть встроенный высокоточный датчик температуры и влажности Swiss Sensirion, который способен обнаруживать колебания температуры до 0,1° C и влажности до 1%. Гаджет может работать с другими устройствами умного дома, включая кондиционер, увлажнитель воздуха и нагреватель, которые могут включаться и отключаться при заданных параметрах температуры и влажности. Контроль со смартфона также присутствует.

Читайте также: Xiaomi выпустила необычный гаджет

У Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 есть детский режим, который будет уведомлять вас, когда температура и влажность выходят за пределы параметров, подходящих для вашего ребенка.

Xiaomi Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 Фото: 3dnews

Напомним, что ранее эксперты признали лучшим камерафоном 2019 года модель от Xiaomi. Также недавно Xiaomi представила предельно дешевые телевизоры по смешной цене.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.