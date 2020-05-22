YouTube начал борьбу с пропагандой лжи о коронавирусе

Видеохостинг будет бороться с любыми заявлениями блогеров о том, что коронавируса якобы не существует

Евгений Опанасенко редактор раздела Техно

В связи с дезинформацией о пандемии COVID-19 YouTube развернул широкомасштабную операцию по борьбе с фейками на своем ресурсе. На днях видеохостинг ввел новые правила, которые запрещают размещать видеоролики, которые пропагандируют ложь касательно существования коронавируса.

"На сайте запрещен любой контент о COVID-19, способный нанести серьезный вред здоровью своей неправдивой информацией. Видеохостинг заблокирует любые материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам — Всемирной организации здравоохранения и местным органам здравоохранения", – заявила Google в своем блоге.

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Таким образом, под запрет попадают разнообразные способы самолечения, включая народную медицину, гомеопатию и даже "молитвы и обряды", которые якобы лечат от опасной болезни. Запрещено также рекламировать "чудодейственные" препараты, якобы излечивающие от COVID-19. Самое главное, YouTube будет бороться с любыми заявлениями о том, что коронавируса не существует.

Более того, мифы касательно распространения коронавируса тоже будут удалены из сайта. В частности, утверждения о влиянии вышек 5G на пандемию, передаче вируса через азиатскую еду и отсутствие COVID-19 в жарких странах будут блокироваться. В запретный список также попадают видео с утверждениями о том, что "социальное дистанцирование и самоизоляция не являются эффективными мерами по сдерживанию распространения вируса".

Блокировка будет происходить в три этапа. Первые два видео канала будут удалены с предупреждением. А на третий раз будет полностью заблокирован канал.

Напомним, что ранее эксперты рассказали правду о вживлении чипов в тело человека. В то же время Билл Гейтс предрекает возвращение пандемии коронавируса.

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