Американского ученого арестовали, но в СМИ додумали свои обстоятельства скандала

Вдобавок к российским фейкам о причастности ЦРУ к появлению коронавируса в СМИ появилась неподтвержденная информация о новом "создателе" вируса.

Им назвали заведующего кафедрой химии и биологии Гарвардского университета Чарльза Либера, о задержании которого Министерство юстиции сообщило еще 28 января, но совсем по другим обвинениям.

В то же время в апреле множество американских (а вслед за ними и ряд украинских) изданий заявили о его причастности к созданию Китаем коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал всемирную пандемию COVID-19.

Однако официально эта информация нигде подтверждена не была – по данным Минюста, Либер был арестован за то, что утаил сотрудничество с Китаем, одновременно с этим получая финансирование из американской казны.

Начиная с 2008 года он, будучи ведущим экспертом в области нанонауки, как глава исследовательской группы при Гарвардском университете получил от Национального института здравоохранения и Министерство обороны США 15 млн долларов.

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Гранты обязывали его сообщать о финансовой поддержке со стороны иностранных правительств или компаний, но Либер утаил, что с 2011 года стал "cтратегическим ученым" Уханьского технологического университета в Китае, а в 2012-2017 годах был участником программы "Тысяча талантов", цель которой – содействие научному развитию, экономическому процветанию и национальной безопасности КНР.

Китай щедро спонсировал американского ученого – он в течение трех лет получал по 50 тыс. долларов ежемесячно, а также разово получил 1,5 млн долларов на создание исследовательской лаборатории при Уханьском университете. Китайское правительство также выделяло 1 млн юаней на покрытие расходов на его проживание.

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Взамен он должен был вести международные проекты,организовывать международные конференции, регистрировать патенты от имени Уханьского университета и привлекать к сотрудничеству талантливых ученых.

Впрочем, несмотря на отсутствие каких-либо прямых указателей на связь Чарльза Либера с появлением коронавируса, пользователи не могут в это поверить.

Стоит отметить, что научное сообщество сходится во мнении, что спровоцировавший мировую пандемию коронавирус был создан не в лаборатории, а передался человеку от летучей мыши.

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